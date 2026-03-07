啦啦隊女神「台灣有菜」雪地比堅尼放送　網友盛讚「健美蜜桃臀」

台北味全龍啦啦隊Dragon Beauties李恩菲（菲菲Aviva）擁有傲人身材與迷人電眼受封「回眸女神」，人氣超高的她近年也愛上滑雪；稍早她與團員一同到日本旅遊，便曬出雪地比堅尼的福利照，健美蜜桃臀炸一覽無遺，引起網友一陣暴動！



李恩菲放送蜜桃臀！

菲菲憑藉開朗不做作的性格深受粉絲喜愛，甜美臉蛋也因神似「日本人氣AV女優」新有菜（新ありな），被譽為「台灣有菜」、「樂天有菜」等封號；而Instagram累積超過45萬粉絲追蹤數的她，稍早與團員一同前去日本旅遊，貼心的菲菲更送出火辣福利照，其中她身穿深藍色比堅尼，激少布料快要包不住豐滿上圍，加上纖細腰身與白皙長腿形成完美比例，尤其一轉身後豐滿蜜桃炸出，誠意滿滿讓螢幕前粉絲是眼睛大吃冰淇淋。

台北啦啦隊女神李恩菲（右）甜美臉蛋神似「日本人氣AV女優」新有菜（左，新ありな），被譽為「台灣有菜」、「樂天有菜」等封號。（ig/aviva_1028）

來看看台北啦啦隊「回眸女神」菲菲更多靚相：

+ 22

菲菲曬出福利照曝光後，立馬吸引超過破萬名網友前來狂讚，大家紛紛留言表示：

「熱辣滾燙的冬天！」

「腰窩好明顯！」

「藍色好適合菲菲！」

「半夜發這個是可以的嗎？」

「這是什麼天使福利啦！」



延伸閱讀：台灣虎牙女神黑絲照瘋傳！辣腿熱舞超犯規 網笑：晚上看了睡不著

+ 14

延伸閱讀：

菲菲緊貼男生熱舞狂吸上萬人喊羨慕！化身「聖誕小麋鹿」激短洋裝一轉身全露餡！【野生抓正妹】

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】