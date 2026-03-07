啦啦隊女神「台灣有菜」雪地比堅尼放送 網友盛讚「健美蜜桃臀」
撰文：JUKSY 街星
出版：更新：
台北味全龍啦啦隊Dragon Beauties李恩菲（菲菲Aviva）擁有傲人身材與迷人電眼受封「回眸女神」，人氣超高的她近年也愛上滑雪；稍早她與團員一同到日本旅遊，便曬出雪地比堅尼的福利照，健美蜜桃臀炸一覽無遺，引起網友一陣暴動！
李恩菲放送蜜桃臀！
菲菲憑藉開朗不做作的性格深受粉絲喜愛，甜美臉蛋也因神似「日本人氣AV女優」新有菜（新ありな），被譽為「台灣有菜」、「樂天有菜」等封號；而Instagram累積超過45萬粉絲追蹤數的她，稍早與團員一同前去日本旅遊，貼心的菲菲更送出火辣福利照，其中她身穿深藍色比堅尼，激少布料快要包不住豐滿上圍，加上纖細腰身與白皙長腿形成完美比例，尤其一轉身後豐滿蜜桃炸出，誠意滿滿讓螢幕前粉絲是眼睛大吃冰淇淋。
來看看台北啦啦隊「回眸女神」菲菲更多靚相：
+22
菲菲曬出福利照曝光後，立馬吸引超過破萬名網友前來狂讚，大家紛紛留言表示：
「熱辣滾燙的冬天！」
「腰窩好明顯！」
「藍色好適合菲菲！」
「半夜發這個是可以的嗎？」
「這是什麼天使福利啦！」
延伸閱讀：台灣虎牙女神黑絲照瘋傳！辣腿熱舞超犯規 網笑：晚上看了睡不著
+14
撞臉IVE安俞真！啦啦隊仙氣美女赴韓受訓爆紅 照片1日14萬人轉發韓國啦啦隊女神李雅英當「一日店長」吸過百粉絲排隊：感謝來陪我樂天女孩熊霓暴瘦+紅短髮回頭率爆燈 自揭上圍縮水內衣全要重買童顏女神沖繩大解放 穿比堅尼酒店狂奔 曾獲日媒封「龍之美人」啦啦隊女神李多慧曬「濕身透視T恤」辣照惹熱論 極速破15萬Likes
延伸閱讀：
菲菲緊貼男生熱舞狂吸上萬人喊羨慕！化身「聖誕小麋鹿」激短洋裝一轉身全露餡！【野生抓正妹】
【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】