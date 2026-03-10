AKB48 Team TP改名TPE48 新歌《偷偷被你打敗》「C位」語出驚人
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
台灣女團AKB48 Team TP宣布正改名為「TPE48」，3月5日發片記者會上12位團載歌載舞，散發青春氣息，不過C位的伊品卻語出驚人，自曝「生命快走到盡頭」，嚇壞眾人。
AKB為「秋葉原」的縮寫，而AKB48體系在全球各地的姐妹團，皆以當地城市縮寫命名，這次正名為TPE48，象徵「AKB48在台北的姐妹團」，定位更清晰。隊長易沄表示：
團名變很短，以前自我介紹的時候，因為團名很長所以被講過像rap，但改成TPE之後就沒這個困擾了。
此次新歌《偷偷被你打敗》由23歲的伊品首次被選上C位，166cm高的她，因壓力太大一度瘦到40kg，常被別人說看起來像是營養不良，她一度以為「生命快走到盡頭」，還因此傳訊息給媽媽說：
我覺得快死了。
成員蔡亞恩身體也有狀況，曾因跌倒左腳踝韌帶斷裂，坦言會影響跳舞，有時候會水腫如豬腳，回醫院復健時痛到她當場尖叫。
《偷偷被你打敗》主打青春戀愛感，成員們在錄音時留下不少難忘回憶。易沄笑說：「這首歌的換氣點很難，會常常錯過那個換氣點，導致差點氣絕在錄音室。」蔡亞恩則提到副歌的「Kirakira」反覆段落讓她舌頭一直打結：
配唱的時候很努力想要唱清楚，結果舌頭一直大打結。
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】