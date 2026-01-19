《商道》58歲男星病逝　轉型廚師抗癌12年　生前常推食譜鼓勵病友

韓國綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》系列讓不少粉絲入坑帥哥明星主廚，不過帶起這股風潮的可以追溯到1998年就出道的韓星鄭信友，他曾演過《商道》等知名韓劇，也曾出書。未料傳出鄭信友經歷抗癌12年後未果，1月18日凌晨過世，享年58歲。



韓媒《Xportsnews》獨家報導指出，鄭信友（정신우，本名鄭大烈）1988年先以音樂劇《福音》出道，之後演出多部韓國三大電視台的韓劇，重要作品有崔真實主演作品《玫瑰與黃豆芽》、古裝劇《商道》等。

鄭信友정신우（Instagram@cinoowa）

鄭信友也轉型成為演員出身的料理研究家，活躍於《最佳料理祕訣》等韓國當地的料理節目，備受喜愛。未料鄭信友2014年被診斷出罹患胸腺癌，他經常在網誌上分享抗癌食譜、日記。只是與病魔纏鬥12年，1月18日早上仍撒手人寰。鄭信友不設靈堂，1月19日早將在江南聖母醫院禮拜堂舉辦告別彌撒。

