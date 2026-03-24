網友喊想死引百萬人關注　廣瀨愛麗絲1句神回覆救援　網直呼感動

近日一名網友在社群平台 X（原推特）發出厭世貼文，表示自己「剛醒來就想死」，負面情緒引來超過120萬網友關注，沒想到知名演員廣瀨愛麗絲（広瀬アリス）竟然在下方留言，「可以邀你一起露營嗎？」瞬間在網路炸開。



廣瀨愛麗絲向來在社群活躍，常常與網友互動，還會隨機在網路上翻牌粉絲，近日有人在X（舊名推特）發文表示，自己剛醒來就想死，似乎對這個世界很失望，失去求生意志。

廣瀨愛麗絲（IG@h.arisu）

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沒想到她在下方回應：

可以邀你一起露營嗎？你一直睡覺沒關係，不過我只負責做飯！

毫無明星架子，希望透過真誠邀請對方一起露營，將對方拉出情緒黑洞，讓許多網友看了相當感動。

廣瀨的回應也瞬間吸引70萬網友響應，紛紛湧入為原PO加油，直呼：

「請為了這頓飯後好活下去吧！」

「醒來能看到愛麗絲在做飯，光想像就感動！」

「能獲得愛麗絲的邀請令人羨慕，怎麼樣都要活著吧！」



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