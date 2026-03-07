桃草佐佐木彩夏拋閃婚震撼彈　惹奉子成婚揣測　深夜急揭引退真相

日本女團「桃色幸運草Z」成員佐佐木彩夏，3月5日在個人IG無預警宣布閃婚，對象為一名圈外男性。



由於婚訊來得太突然，且正值她即將邁入30歲之際，外界紛紛猜測是否為「奉子成婚」？對此，佐佐木彩夏火速澄清，強調目前並未懷孕，打破外界猜疑。

佐佐木彩夏3月5日親自發聲明宣布結婚喜訊。（Instagram@ayaka_sasaki_official）

佐佐木彩夏日前在信中感性表示，能夠迎來人生的重要轉捩點，全賴多年來粉絲的支撐，並承諾「未來會比以往更加努力」，暗示婚後演藝活動不停歇，並不會因為人妻身分而退出演藝圈。這番話也讓不少擔心團體變動的粉絲鬆了一口氣。

有趣的是，佐佐木彩夏在發布喜訊後，隨即在限時動態以可愛的粉紅背景發文，向湧入祝福的網友致謝。她直呼宣佈完婚訊後整個人如釋重負：

現在心情超輕鬆，感覺晚餐可以『巴庫巴庫』（大口大口）狂嗑了！

展現出她身為團內「大胃王擔當」的一貫率真風格。

針對更詳細的結婚細節與心路歷程，佐佐木彩夏已在3月6日深夜現身廣播節目《佐佐木彩夏的 All Night Nippon X》，親自與粉絲對話。而佐佐木彩夏無預警閃婚，是繼隊長百田夏菜子後，團內又一樁喜事，網友也紛紛祝福她「一定要幸福喔！」

