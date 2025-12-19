AKB48成員被解約　公司公開3大罪狀：多次給予機會改正卻未見悔意

AKB48 Team TP 4期生成員范姜又恩以甜美外型與活潑性格累積不少支持者，IG也吸引逾3千名粉絲追蹤，未料近日卻捲入違約風波。



其所屬經紀公司好言娛樂於12月16日突發布聲明，宣布即日起終止與范姜又恩的經紀合約關係，並將保留後續法律追訴權，引發粉絲高度關注。

AKB48 Team TP成員范姜又恩近日捲入違約風波，所屬經紀公司宣佈與其終止經紀合約關係。（yuen_akb48teamtp@IG）

好言娛樂指出，范姜又恩在合約期間多次違反經紀義務，經公司多次溝通與給予改正機會後，相關狀況仍未改善，且違約行為持續發生，對公司商譽與權益造成實質影響，因此決定採取解約處置。

聲明中也明確列出三項違規重點，包括：

未經公司協商同意，私下承接可能影響公司形象的工作；

未獲公司許可，自行報名參加啦啦隊徵選；

以及涉及個人誠信爭議，與他人發生爭執，進而損害公司名譽。



此外，范姜又恩原訂於12月19日晚間6時30分的公演活動，也因解約事件確定取消出席。好言娛樂說明，已購票的觀眾若需辦理退票，可於12月19日（含）前，依照 ibon 售票系統規範申請，相關退票手續費將由主辦單位好言娛樂全額吸收。

AKB48 Team TP臉書全文如下：

好言娛樂有限公司聲明書



本公司之簽約藝人范姜又恩因有下列違約情事暨之個人爭議行為：

一、范姜又恩未經與本公司協商同意，私下自行承接影響本公司形象之工作。

二、范姜又恩未經本公司同意，私下自行報名參加啦啦隊徵選。

三、范姜又恩因個人誠信與他人發生爭執等情事，嚴重影響損害本公司名譽。

本公司就該藝人多次違反經紀合約義務之情事，業已多次給予機會及勸導改正，惟該藝人未見悔意，違約行為迄未停止，並持續造成本公司商譽受損及財產損害。

爰此，本公司依據雙方所簽訂之經紀合約及相關法律規定，自即日起終止雙方間之經紀合約關係，並保留法律追訴權。

特此聲明。



好言娛樂有限公司



