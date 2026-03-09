前AKB48阿部瑪利亞點出「台灣人7特徵」獲讚超準：講話浮誇會拍手

同屬於亞洲人，台灣、日本人常因外貌相近，讓人第一時間不容易分辨。



YouTuber阿部瑪利亞分享了在日本人眼中，能認出是台灣人的「7大特徵」，讓眾人紛紛驚呼「完全命中」。

如何在日本人群中找到台灣人：

阿部瑪利亞日前在YouTube發布一則最新影片，內容實測如何在日本人群中找到台灣人。她根據自身經驗與觀察，列舉7項台灣人的常見行為，包括愛排隊、隨手把貴重物品放桌上、喜歡免費贈品、口袋裝滿東西、講話浮誇會拍手大笑、被誇獎會害羞、文化認同感強。

文章曝光，網友們紛紛贊同表示：

「免費真的是台灣人的點，一種都來了，反正沒有損失的感覺」

「被挖出台灣人密碼了」

「我是台灣人都沒發現自己有這些點」

「要辨別台灣人真的很容易，光排隊這事就覺得很有感」

「台灣人就是真性情」



也有網友分享，辨識日本人的特徵：

「我是很會認日本人，日本人真的很好認，氣質，五官，妝跟膚質，穿衣就是有一種日本人的FU」

「日本人是守規矩的排隊」

「日本男人會修眉毛，還有加上穿搭，日本人穿搭會比較有層次的，少見的單品」

「我會注意女生有沒有瀏海，有的話幾乎都是日本人」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】