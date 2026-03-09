前AKB48阿部瑪利亞點出「台灣人7特徵」獲讚超準：講話浮誇會拍手
同屬於亞洲人，台灣、日本人常因外貌相近，讓人第一時間不容易分辨。
YouTuber阿部瑪利亞分享了在日本人眼中，能認出是台灣人的「7大特徵」，讓眾人紛紛驚呼「完全命中」。
如何在日本人群中找到台灣人：
阿部瑪利亞日前在YouTube發布一則最新影片，內容實測如何在日本人群中找到台灣人。她根據自身經驗與觀察，列舉7項台灣人的常見行為，包括愛排隊、隨手把貴重物品放桌上、喜歡免費贈品、口袋裝滿東西、講話浮誇會拍手大笑、被誇獎會害羞、文化認同感強。
文章曝光，網友們紛紛贊同表示：
「免費真的是台灣人的點，一種都來了，反正沒有損失的感覺」
「被挖出台灣人密碼了」
「我是台灣人都沒發現自己有這些點」
「要辨別台灣人真的很容易，光排隊這事就覺得很有感」
「台灣人就是真性情」
也有網友分享，辨識日本人的特徵：
「我是很會認日本人，日本人真的很好認，氣質，五官，妝跟膚質，穿衣就是有一種日本人的FU」
「日本人是守規矩的排隊」
「日本男人會修眉毛，還有加上穿搭，日本人穿搭會比較有層次的，少見的單品」
「我會注意女生有沒有瀏海，有的話幾乎都是日本人」
前AKB48成員赴台發展多年 更多阿部瑪利亞照片：
