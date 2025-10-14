九巴阿婆太嘈被叫收聲！向男學生擲石頭報復　後續爆笑：惡有惡報

乘搭巴士不應騷擾到其他乘客。有男學生於社交平台發布多段影片，指乘搭九巴往彩德邨時，有阿婆十分嘈吵，他忍無可忍叫對方收聲，詎料阿婆「唔知錯」，反罵他「係咪食屎大？」，下車後更在地上撿起石頭擲他，幸無被擊中。不過阿婆擲石頭後，發生1件事令他覺得十分好笑，直指「抵佢死，惡人有惡報」。



事件引來網民熱議，紛紛批評阿婆離譜，「CXS，咁大粒石仔打落頭真係會爆血」、「咁樣算唔算企圖謀殺？」、「夠料可以報警」。



有男學生於社交平台發布多段影片，指乘搭九巴往彩德邨時，有阿婆十分嘈吵，他忍無可忍叫對方收聲，詎料阿婆「唔知錯」，反罵他「係咪食屎大？」。（Threads@k0_j01）

騷擾乘客還使用暴力？該男生於10月9日在社交平台Threads發布多段影片，指乘搭九巴時，有阿婆相當嘈吵，坐在後面看大叔不滿觸發爭吵，「個阿婆喺度嘈，一開始阿叔頂唔順已經XX佢，互X咗成分鐘之後已經收X晒聲，阿婆趁阿叔落車（可能條氣唔順）又再X多次」。

九巴阿婆太嘈吵 男生叫收聲反被罵：係咪食屎大？

樓主終於忍無可忍，叫阿婆收聲，「阿婆喺度嘈嘈嘈真係頂佢唔X順，叫佢收聲……嘈住晒成車人」，沒想到阿婆「唔知錯」，把他當成「針對目標」，罵他「係咪食屎大？」，下車後更「執石仔」擲他，「係咪可以告佢傷人？」。

第1段影片見到，當時車廂上層坐滿乘客，有1名阿叔斥責前座阿婆，「你咪打電話報警拉佢囉！你老XX，嘈喧巴X閉」。阿婆反駁「咁你又喺度嘈」，阿叔回應「我而家制止你嘈啊！」。阿婆隨即發難怒嗆「收聲啦，講咁多！講咁多死啊，X街！」，阿叔重申「唔好X再嘈啊！」。

有1名阿叔斥責前座阿婆。（Threads@k0_j01）

第2段影片看到阿婆在彩德邨站走往下層，疑似下車，其間回身責罵樓主「黐線仔，食屎㗎！」。

阿婆責罵樓主「黐線仔，食屎㗎！」。（Threads@k0_j01）

追罵男生掟石頭 後續爆笑：惡人有惡報

第3段影片則見到，樓主與阿婆都已下車，阿婆狙擊樓主，隔着欄杆咆哮，「走啊？X你個街！X你個老X啊！食屎大㗎？X你個老X！」，更邊說「去死啦你」，邊撿起地上石頭向樓主投擲，幸石頭撞到欄杆彈走，未有傷及樓主。之後阿婆繼續追罵樓主，但手上的餸掉在地上，要彎腰撿回。而從目擊者拍攝的另1角度影片見到，阿婆撿起掉落的餸後，再罵樓主「你忍我？我忍你個X街！走啊？食屎大㗎？走啊？X街！」。

阿婆邊說「去死啦你」，邊撿起地上石頭向樓主投擲。（Threads@k0_j01）

樓主則補充，「抵佢死惡人有惡報，買嗰揪菜跌咗落地碌，成件事好X好笑」。

網民批阿婆離譜：算唔算企圖謀殺？

網民看過影片紛紛批評阿婆離譜，「CXS，咁大粒石仔打落頭真係會爆血」、「咁樣算唔算企圖謀殺？」、「有晒片加埋證據，夠料可以報警」、「有意圖傷人，報警」、「大癲！ 可以提告」。也有網民笑言，「阿婆幾滑稽，一路嘈一路執餸，再嘈今晚餐飯就無」。