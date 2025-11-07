北海道溪谷發現「半截遺體」　疑是失蹤中國男子　財物仍在身邊

據日媒報道，11月5日上午北海道斜裏町，北海道警方的山嶽搜查隊在斜里岳海拔約800米處的溪谷裏，發現了一具僅剩上半身的白骨化遺體。頭部與下半身不見蹤影，衣物仍穿在身上。旁邊散落着揹包、現金與身份證件。



根據這些物品，警方判斷，遺體極有可能是今年1月失蹤的一名中國籍男子。

據日媒報道，11月5日上午北海道斜裏町。北海道警方的山嶽搜查隊在斜里岳海拔約800米處的溪谷裏，發現了一具僅剩上半身的白骨化遺體。（北海道ニュースUHB）

斜里岳（Instagram@kiyosato_town）

更多斜里岳圖片：

+ 8

這名男子居住在東京都，三十多歲，平日喜歡登山。今年1月初，他告訴家人要去北海道登山，從東京飛往女滿別機場，隨後租車前往斜里岳。原本計劃1月4日歸還租車，卻再也沒有出現。幾天後，那輛車被發現停在通往登山口的林道上，車身被積雪掩埋。警方曾在冬季組織過三次搜尋，但因風雪和低温多次中斷。這次是第四次入山。

斜里岳是北海道知牀半島中部的一座獨立峰，海拔1547米，被列入「日本百名山」之一。山形尖峻，溪谷深切，從山腳到山頂幾乎沒有平緩地段。夏季氣候潮濕多霧，秋冬季則雪量極大。對於登山愛好者來說，這是一座「能在一日內感受四季」的山，但同時也被認為是事故多發地之一。

根據北海道警方數據，僅在過去五年中，斜里岳及周邊山域累計發生登山及滑墜事故約40起，其中至少12人死亡或下落不明。多數事故原因是氣候突變、體力不足、或因滑倒墜入溪谷。2019年，一名札幌男子獨自登山後失聯，半年後在山谷中發現遺體。2022年，也有一對夫婦在暴雨中迷路，兩天後獲救但出現嚴重失温症狀。

斜里岳同時是北海道熊類活動頻繁的地區之一。每年春秋兩季都有棕熊出沒的報告，山腳常可見「熊出沒注意」的黃色警告牌。不過此次事件中，警方指出現場未發現被熊襲擊的痕跡，遺體骨骼亦無撕裂傷，判斷死因更可能是墜落或凍死。

警方還解釋稱，所謂「白骨化」並不意味着遭動物攻擊。由於失蹤時間長達十個月，山中氣候複雜，春季積雪融化後，小型動物如狐狸、貉和烏鴉可能搬動遺體部分，而溪谷水流也可能衝散身體部位。這類「部分白骨化」在北海道山嶽地帶並不少見，是自然分解、動物活動與環境共同作用的結果。

延伸閲讀：日本旅行恐怖意外｜富士山一家三口被雷劈即暈 行山杖也燒焦

+ 8

北海道的山嶽搜救由地方警察與消防隊承擔。由於冬季風雪嚴重、地形複雜，搜救通常需依靠經驗豐富的登山志願者協助。警方透露，這次搜查持續了近10個月，從雪季到初冬。隨着積雪消融，遺體才在第四次搜尋中被發現。

在日本，單人登山者的失蹤事件並不少見。日本全國每年平均有2500至3000起山嶽事故，其中約四分之一是單獨行動者。北海道因氣候條件嚴酷，死亡率更高。警察廳呼籲登山者事前申報登山計劃，攜帶GPS信標、保暖裝備與備用食物，但仍有不少人抱着僥倖心理。

對於這名中國男子而言，登山或許只是一次短暫的個人旅行。北海道的冬天常給人一種「純淨」「寧靜」的印象，但在當地救援人員眼裏，那更意味着危險。山地氣候變化迅速，10分鐘之內便能從晴天變成暴風雪。

警方目前仍在通過DNA鑑定確認遺體身份。調查人員表示：

遺體保存狀況較差，但從衣物和物品判斷，幾乎可以確定是失蹤的中國男性。

斜里岳腳下的林道已被初雪封閉，搜查作業暫告一段落。對於當地人來說，這樣的發現並不罕見——每年雪融之際，總有人在山中被找到。

總有一些運動，人們明知危險，卻仍想去嘗試。這是為什麼呢。

【延伸閱讀】日本熊災｜近東京「本州唯一無熊淨土」變熱門家庭旅遊地點（點擊放大瀏覽）

+ 5

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】