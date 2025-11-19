廣東中學射箭表演傳「一箭射中女學生面部」　校方：沒射穿嘴唇

大陸廣東佛山市三水區三水中學日前舉辦體育藝術節開幕式時，發生一起學生表演意外事件。



根據網友發文及目擊者描述，一名女學生在射箭表演中被箭射中面部，當場送醫治療。校方表示學生情況已趨穩定，但對於傷勢細節說法與醫院資訊存在差異。

大陸廣東佛山市三水區三水中學日前舉辦體育藝術節開幕式時，發生一起學生表演意外事件。（微博@頭條新聞）

學校體育藝術節開幕 射箭表演發生意外 一支箭射中女生面部：

據《上觀》報導，三水中學於11月15日凌晨發布情況通報指出，事件發生於11月13日體育藝術節開幕式期間，學校第一時間將受傷學生送醫診治，目前該生情況平穩。校方表示將吸取教訓，進一步加強安全管理，防止類似情況再次發生。

然而，11月14日有網友在網上發文稱，廣東佛山某中學運動會開幕式上有學生被箭射傷。有目擊者進一步表示，事件是在開幕式射箭表演中發生意外，一支箭射中一名女學生的面部。

事發學校工作人員向記者透露，女生已當場送醫，涉事雙方均為未成年人，校方正在與家屬溝通後續處置事宜。有目擊者聲稱，表演射箭的人員在射固定靶時命中率就很低，20次僅中2次，而且表演時移動靶受到風力影響飄向人群，表演者卻沒有停止動作。

記者於11月14日向涉事學校及收治醫院進行核實。佛山市三水區人民醫院急診科工作人員證實，該名女生目前已由急診科轉至口腔科接受治療，但院方表示不便進一步透露具體傷情及住院資訊。

三水中學方面在接受記者採訪時表示，該學生：

已經得到及時救治，目前情況穩定，恢復良好。

對於網路傳言稱「弓箭射穿嘴唇」，校方工作人員予以否認，並強調「學生現已無大礙」。當記者表示已在醫院核實到該女生由急診科轉到口腔科時，該工作人員稱「不知道女生是不是被轉到了口腔科」，並強調事件「已經得到妥善處理」。

