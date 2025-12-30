美國已婚教授逼小三墮胎被拒竟「殺人燒屋」　二人本已另有私生子

美國近期傳出恐怖命案，有名已婚的大學男教授涉嫌殺害了自己的情婦以及她養的狗狗，主因是懷有身孕的情婦不願墮胎導致兩人爆發爭吵，最終男方情緒失控、痛下殺手，他甚至縱火焚燒了情婦所住的公寓、企圖掩蓋殺人罪行。



目前這名教授已遭到逮捕、面臨多項指控。

美國近期傳出恐怖命案，有名已婚的大學男教授涉嫌殺害了自己的情婦以及她養的狗狗。（X@SeeRacists）

美教授要求情婦墮胎遭拒 竟痛下殺手還縱火

《紐約郵報》報導，現年38歲、在威斯康辛州擔任大學教授的男子塞拉（Matthew Sierra）已婚，但與27歲女子皮克特（Alexis Pickett）發展婚外情，甚至有了個2歲孩子，然而近期皮克特再次懷孕時，塞拉卻逼迫她墮胎，並威脅如果拒絕，他將奪取第1個孩子的監護權。

曝光的監視器畫面中，可以見到塞拉在11月13日凌晨進入皮克特的家中，並在2個小時後離開，此時煙霧警報器響起，塞拉則匆忙跑進車內、逃離現場，隨後消防員趕到時發現皮克特和她養的狗都已死亡，驗屍結果顯示皮克特在火災發生前就已經死亡，所幸她與塞拉的2歲孩子當晚睡在友人家，這才逃過一劫。

皮克特的友人透露：

兩人分分合合，他們最近一直在吵架，因為塞拉發現皮克特又懷了自己的孩子，卻不想承擔任何責任。

塞拉的妻子雖然知道丈夫外遇且生子，但向當局宣稱自己以為案發當晚丈夫在家，且「從未見到丈夫離開」。

由於證據確鑿，塞拉在12月16日被捕、隨即遭停職，他目前被指控犯下一級故意殺人罪、一級故意殺害未出生胎兒罪、縱火罪以及虐待動物致死罪，目前他被關押在拉克羅斯郡監獄、保釋金為100萬美元（約港幣777萬）。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】