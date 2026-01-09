泰人妻遭老公逼賣淫拍片　還要和老爺上床　懷孕3月不知生父是誰

泰國羅勇府尼空帕塔那縣（Nikhom Phatthana）一名女子近日被爆出遭丈夫強迫賣淫、拍攝影片販售，同時被強逼與老爺發生關係。

最後因有媒體在收到女子的求助後帶著相關證據報警，才讓女子逃脫恐怖丈夫的魔爪。不幸的是，如今女子已懷孕3個月，且仍不知道生父是誰。

長期被關在丈夫家中　無法單獨外出：

泰女遭夫強迫賣淫　還與老爺發生性關係

綜合泰媒報導，一名20歲女子與自己22歲的丈夫同居約一年的時間，沒想到在這期間，販售冰淇淋的丈夫居然強迫女子賣淫來維持生計，甚至自己當皮條客，刊登廣告找顧客、接送女子並監控她，防止女子逃跑。

除此之外，男人還強迫女子在與嫖客發生性行為時錄影，讓他在事後拿到私密群組二次牟利與找潛在嫖客。報導指出，女子多是在公園與樹林等地提供性服務。另外，除了利用女子賺錢，男子也曾強迫女子與老爺發生性關係。種種行徑令人難以置信。

女子表示，自己長期被關在丈夫家中，無法單獨外出，是在後來終於找到機會才趕緊跟外界聯絡求助。一名來自羅勇府的記者在收到女子的求助後，假扮成顧客來到女子工作的地方秘密為她進行採訪，並在後來帶著女子與相關證據到尼空帕塔那警局（Nikhom Phatthana Police Station）報案，追究丈夫與老爺的法律責任。

警方逮捕丈夫與老爺二人　婆婆表示對兒惡行毫不知情

警方在獲報後立即展開調查，並逮捕了女子的丈夫與老爺。據了解，因目前已有明確證據顯示男子強迫妻子賣淫，且有多名嫖客涉案，警方正準備擴大追查，將所有相關人員依法究辦。

在調查期間，女子的老爺承認曾與兒媳發生性關係，但只有在去年發生過一次。而女子的婆婆則表示，完全不知情兒子與丈夫的罪行，對兒媳的遭遇感到十分心疼與同情，且無法接受丈夫與兒子的行為，願意讓兩人依法接受懲處。

報導指出，警方已對男子提出指控，包括違反《電腦犯罪法》散布淫穢內容以牟利，以及強迫、安排他人從事賣淫行為等罪名。女子的老爺則是被指控強姦罪名。

雖然惡人已被拘捕，但對女子來說一切都還未結束。報導指出，女子目前已懷有3個月的身孕，但不知道孩子的生父是誰，因部分嫖客都沒有採取防護措施。

