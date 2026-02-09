被舊同學留言笑無女友　男子闖屋殘殺孕婦婆媳　家中2幼童睹全程

大陸河南開封去年11月底發生駭人聽聞的社會案件。一名21歲男子持刀闖入畢橋村的農家，殘殺一對婆媳。遇害的媳婦當時懷有7個月身孕，家中2名幼童更目擊整個行凶過程。



根據陸媒《新民晚報》，遇害婆婆的大兒媳受訪時回憶接到年僅6歲女兒的求助電話。女兒在電話裡驚恐表示兇嫌是「不認識的男性」並說：

我奶奶和我嬸嬸被殺了，媽媽，你快點來，我特別害怕。

一名21歲男子持刀闖入畢橋村的農家，殘殺一對婆媳。遇害的媳婦當時懷有7個月身孕，家中2名幼童更目擊整個行凶過程。（微博@封面新聞）

男子因被講「沒女友」 殘忍殺害懷孕7月的初中同與其婆婆 家中的兩名幼童更是目睹全程：

案發後，兇嫌主動向警方投案自首。目前本案仍在公安機關偵查階段，相關部門正對兇嫌進行精神疾病鑑定。被害者家屬查閱監視器畫面注意到，兇嫌並未直接進到被害者家中。根據嫌犯供述，其實際路線是從隔壁鄰居家穿行至被害者家中。家屬則認為，兇嫌是有意躲避監視器。

當地村委會工作人員透露，兇嫌與遇害媳婦是初中同學。2人近5年都沒有通話連絡，但最近在抖音有過互動。工作人員稱：

遇害者曾在他的影片下評論，可能言語間提到『這麼些年了，你還沒個女朋友』之類的內容，兇手認為自己受到侮辱。

被害者家屬表達強烈訴求：

我們的要求就是死刑，立即執行。

亦有律師主動聯繫家屬，表示願無償提供全程法律援助。

律師分析指，雖然犯罪嫌疑人作案後主動投案構成自首情節，但考量其犯罪手段極為殘忍、後果特別嚴重，且自首動機並非真誠悔罪，很可能是預留後路。律師同時稱，根據初步偵辦意見，犯罪嫌疑人自稱的「憂鬱症」、「狂躁症」等問題，或僅屬於一般性格缺陷範疇，遠未達到可免除刑事責任的程度，完整證據仍待相關鑑定報告補充。

