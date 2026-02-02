色翁三度性侵借宿孫女閨密　錄音揭哭喊「阿公不要」　終判囚4年

桃園市楊姓男子被控於2023年6、7月間，趁其成年孫女的女性友人到住處借宿之際，三度對對方做出違反意願的性侵害或猥褻行為。案件經桃園地方法院審理後，判處楊姓男子應執行有期徒刑4年；楊姓男子不服上訴。台灣高等法院審理認為，卷內錄音可聽出被害女子多次哭喊「阿公你這樣我會怕」等語，足以證明對方並未同意，日前裁定駁回上訴，維持原判。



判決指出，被害女子因感情因素，於2023年6、7月間借宿楊姓男子位於桃園市中壢區的住處。首起事件發生在6月3日下午約5時許，楊姓男子在客廳沙發處對被害女子觸摸大腿並往內側撫摸，被害女子表達拒絕後驚慌回房並反鎖房門；楊姓男子仍在門外敲門要求進入。

示意圖（Unsplash@Ivan Aleksic）

法院並引用相關錄影譯文內容指出，楊姓男子當時多次喊：

「開門啦」

「抱一下我就出去了」



被害女子則反覆回應：

「阿公不要」

「阿公你這樣我會怕」



該段影像與聲音內容，成為法院認定強制猥褻的重要證據之一。

至同年7月7日，被害女子服用安眠藥後在客廳沙發睡著，楊姓男子被指趁其不知抗拒時，對其進行性侵害行為；被害女子驚醒後推開對方，隨即向孫女求助。7月15日下午，楊姓男子又被控在孫女房間內，趁被害女子熟睡時掀衣猥褻，被害女子醒來後情緒崩潰，再度躲往他處求救，後續報警處理。

卷內錄音內容顯示，被害女子事後哭泣表示「我現在看到他覺得很噁心」、「我不要看到他」等語，孫女亦在對話中指責楊姓男子行為已涉及性侵害；相關內容均被法院列為佐證。

楊姓男子在偵查及審理期間否認犯行，辯稱「喝醉了、不記得」，並主張不清楚被害女子是否服用安眠藥，同時質疑錄音為非任意自白、無證據能力。高院則認為，被害女子陳述前後一致，且每次事發後即向孫女求助，情緒反應亦與一般性侵害被害人常見情況相符；加上錄音中可聽出被害女子多次表達恐懼並明確拒絕，楊姓男子亦有道歉內容，認定相關供述具任意性，並非遭誘導或脅迫而來。

高院審酌，楊男利用同住情境與信任關係，對被害女子多次侵害其性自主權，且犯後否認犯行，未與被害人和解或賠償；原審依強制猥褻罪、乘機性交罪及乘機猥褻罪分論併罰，定應執行有期徒刑4年，量刑並無不當，因而駁回上訴、維持原判。

