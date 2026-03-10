九歲童烈日赤腳半蹲一小時　變態父逼揮刀自殘　路人勸阻還被追打

台灣南投縣草屯鎮日前發生一起疑似不當管教事件，一名9歲男童被父親處罰，在烈日下打赤腳半蹲於路口長達一小時，期間父親不斷怒罵，甚至要求孩子拿刀劃自己的腳。熱心民眾上前勸阻並報警，卻遭家長持棍追打，警方獲報到場後將男童及母親帶回派出所，目前由南投縣社會處與台中市家防中心共同關懷。



事件發生於3月7日下午2點多，目擊民眾透過監視器及現場目睹，男童身穿黑衣在巷口半蹲，累到身體彎曲、幾乎癱軟。一名白上衣男子手持棍子氣沖沖走向男童，舉起棍子揮下，但不確定是否打到孩子。幾米外，男童的母親身穿黑衣靠坐在欄杆旁，全程並未阻止。

一名9歲男童被父親處罰，在烈日下打赤腳半蹲於路口長達一小時，期間父親不斷怒罵，甚至要求孩子拿刀劃自己的腳。（YouTube@TVBS NEWS）

男童被父親處罰，在烈日下打赤腳半蹲於路口長達一小時，熱心民眾上前勸阻並報警，卻遭家長持棍追打：

+ 7

目擊者表示，男子對孩子不斷怒吼，像罵畜生、罵狗一樣，還要求孩子抬起手，整個過程持續約一小時。更令人震驚的是，目擊者聽到男子對孩子說，要他自己拿刀子在腳上劃一下，雖然孩子並未真的劃下去，但家長確實說出這樣的話。

熱心路人見狀上前勸阻，男子竟回嗆，質問對方有沒有看到他們打孩子、揍孩子，還說如果對方有錢就帶回去養。路人決定報警處理，男子竟持棍子追入超商，雙方發生爭執。警方到場後，男童的處罰才終於結束，孩子忍不住哭泣，不斷擦拭眼淚。

草屯分局上林派出所副所長簡宥康表示，該名孩童赤腳於道路上罰蹲罰站，雖無明顯外傷，但考量兒童安全，已將孩子與母親一同帶返派出所了解情況。社工人員評估後，認為暫無危及安全之虞，無須安置，由家長帶回。

經了解，男童今年9歲，戶籍設於台中，今年1月曾因被家長毆打，台中市社會局介入關心。後來男童隨母親搬家至草屯，目前正準備轉學，處於請假未上學狀態。3月7日又在草屯發生不當管教事件，目前由南投縣社會處與台中市家防中心共案關懷，持續追蹤男童狀況。

延伸閱讀：美國愛心寄養家庭竟是「虐童地獄」 3歲自閉女因吃飯太慢被打死

+ 13

延伸閱讀：

獨/宜蘭母虐幼子臉腫 親友「大義滅親」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】