【血壓高注意】血壓要怎麼量？　掌握「722」原則有助量得準！

根據台灣衛福部106年統計，高血壓位居台灣十大死因第8名，全台超過20歲以上成年人當中，每4人就有1人罹患高血壓。但將近5百萬高血壓病患中，卻有3分之1患者不自覺有高血壓。台灣高血壓學會理事長王宗道呼籲，民眾應遵守「722」的量血壓原則，每周測量7天，早上起床與晚間睡前共量2回，每回量2次取平均值。

量血壓有3種管道 24小時血壓漸受重視

王宗道解釋，量測血壓主要有3種方式，其一是門診血壓，但許多人有「白袍恐懼症」，看到醫生血壓就飆高；因此，也鼓勵民眾在家量血壓，通常會比門診準確。

然而，高血壓患者血壓容易起起伏伏，近來24小時血壓也受到重視，其是透過患者配戴血壓紀錄器，約每半小時紀錄當下血壓，連續監測24小時，數據更為精確全面，可以得知早晚血壓變化，方便醫生提供用藥建議和病情診斷。

量測血壓主要有3種方式，其一是門診血壓，但許多人有「白袍恐懼症」，看到醫生血壓就飆高（Getty Images）

血壓怎麼量？ 掌握「722」原則

居家血壓如何測量？王宗道介紹，根據「722」量血壓原則，建議每周可以量7天，每天早上起床與晚間睡前共量2回，每回量2次取平均值（每回需隔1分鐘），但若2遍血壓值超過10毫米汞柱，就得量第3遍，並記錄數值供醫生參考。

他補充，剛開始量血壓時，應該左右兩手都要測量兩三次，通常會有一邊血壓較高，建議以血壓較高的手為主。不過，如果左右手的收縮壓差距在20mmHg以上，則可能是某側發生血管阻塞，最好請教醫生查明原因。

此外，憋尿、便秘等都可能讓血壓飆高，有些人是「血壓高」而非「高血壓」，居家測量血壓時，也要注意情緒穩定，才能測得準確數值。

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