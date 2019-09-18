【選擇枕頭】仰睡、側睡對枕頭有不同要求　即睇脊醫建議！

消委會早前發表測試報告，指坊間十五款枕頭的價格與實際承托力及耐用表現原來並不一定掛勾，讓不少人關心現在所選用的枕頭是否合適。就此，執業脊醫朱君璞也就挑選枕頭及床褥分享一點見解。

不同睡姿揀選枕頭的要求（按圖了解）：

消委會早前就市面15款枕頭的承托表現、耐用程度、舒適度及防火能力進行測試發現各產品的承托力存在參差，價錢也與表現不符。（梁鵬威攝）

據消委會的報告指，十五款接受測試的枕頭的承托表現、耐用度及舒適程度有着不同，而且售價高低與質素好差並不存着必然關係，建議大眾在選購產品時，應從睡姿及個人需要作考慮。

執業脊醫朱君璞在接受記者查詢時亦認同，「覺得舒服」是大家在挑選枕頭時的最大準則，並就三種睡眠姿勢提供選擇枕頭的建議。

朱醫生指，仰臥、側臥都是健康的睡姿，沒有高低之分，但俯睡（趴睡）會有可能影響呼吸及增加落枕（瞓捩頸）的機會，並不建議。他亦就「左側睡不好」的說法作補充：「這想法是站在心臟科角度來看，但在脊骨健康的角度來說其實左側或右側就並沒不同。」（龔嘉盛攝）

1. 仰臥：枕頭要扁

由於人的頸椎並不是筆直，而是有一個向前約30至40度的生理弧度，因此當大家仰睡時，若選用太厚的枕頭，便會容易令頸部的肌肉繃緊。一般而言，仰睡人士可選用三至六厘米厚，並以承托力及彈性較強的太空棉枕頭為佳，大家在仰睡時，下巴應與枕頭高度保持水平，這才代表合適。

2. 側睡：枕頭要厚

如大家習慣側睡，枕頭的正確高度應是從耳朵到肩膀的高度，因此，側睡人士的枕頭應較仰睡人士的為厚，以確保從側面看，頸椎、胸椎與腰椎能成一條直線。至於在物料方面，側睡人士可與仰睡人士一樣，選用承托力與彈性較強的太空棉枕頭。

3. 俯睡：四至六厘米厚

由於俯睡會令胸骨受到壓迫，引致呼吸不暢順，因此並不是一個建議的睡姿，不過若然大家早已習慣俯睡，朱醫生便建議大家最好選擇厚度約四至六厘米的太空棉枕頭。

小貼士：常轉身者應選用「中低側高」的枕頭

朱醫生提醒，睡覺常轉身的人可以選擇特別設計的枕頭：中間較低但頸部有特別承托的枕頭，方便仰睡；旁邊兩側較高的則方便側睡。

床褥：沒有正確的軟硬度一說

說到枕頭的承托力，朱醫生又順便提及床褥的軟硬度和承托力的關係。雖然坊間流行硬床墊具有承托力高、可改善肩頸痛及改善入睡質素三大優點的說法，但朱醫生說：「要搞清一點，床上用品並非醫療用品，不能期望它有醫療效用。枕頭的確有一個正確的高度，但是床褥只要自己覺得舒服就可以，沒有最正確、最合適的軟硬度一說。」

他指出，因為不同文化背景都喜歡軟硬度不同的床墊。香港人喜歡硬床墊，日本人睡榻榻米，中國北方愛軟床褥，台灣人可以睡地板。這和鞋墊一樣，有人穿軟有人要硬。我個人不讚成要給床褥分出正確的軟硬度。」因此，在選擇床褥面，他認為揀自己覺得舒服的便可以了。