【懶人包】糖尿病都會肥胖嗎？　一文講解「糖胖症」成因及預防

打從人類出現在世上，我們的身體就試著儲存能量、脂肪，以備不時之需，哪天氣候不佳無法出門打獵，或農作物歉收，人類還得以存活。 當時間快轉到21世紀，我們不用出門打獵，而是打開雪櫃就有雞豬魚牛，儲物櫃還有一堆即食麵餅乾飲料時，現代人面臨的危機已與古人天差地遠。目前社會面臨的最大健康危機就是合併糖尿病與肥胖的問題。

糖尿病的英文是Diabetes，肥胖的英文是Obesity，兩者合併後成為一個新的字：Diabesity，中文可說是「糖胖症」，意指因肥胖而患上了糖尿病。

「糖胖症」意指因肥胖而患上了糖尿病。（照護線上授權使用）

說到這裡，一下子糖尿病，一下子肥胖，還有個新名稱「糖胖症」，有些人可能愈看愈生氣：「為什麼大家想污名化糖尿病？再說，胖一點不好嗎？我覺得那些太瘦的才奇怪。」

唉！會提糖尿病與肥胖這些事，並不是醫學界的陰謀啊。已經有太多太多的研究證明，假使一個人患有糖尿病與肥胖的話，身體機能會漸漸變差，長期來講會帶來腎臟、神經、眼睛等處的病變，而大家很擔心的心臟病變、心血管變化、周邊血管疾病的機率也會增加。從這裡你就會發現，一旦糖尿病加肥胖，等於全身狀況都變差。目前，糖尿病是世界上的前五大死因之一。

假使一個人患有糖尿病與肥胖的話，身體機能會漸漸變差，長期來講會帶來腎臟、神經、眼睛等處的病變，而大家很擔心的心臟病變、心血管變化、周邊血管疾病的機率也會增加。（照護線上授權使用）

台灣醫療與世界上其他國家比較起來算是很便宜，大家可能對糖尿病與肥胖帶來的經濟花費不會有太大的感觸。然而世界上很多國家都已經發現，糖胖症患者一多，不僅醫療耗費高，生產力變低，對經濟的負面影響不容小覷。

當我們說到糖胖症時，主要講的是與肥胖相關的糖尿病問題。雖說瘦子還是可能會得糖尿病，但大約八成的糖尿病患者都同時有肥胖或體重過重的問題，因為當我們體重過重後，胰島素阻抗性就增加，血糖就愈難控制，演變成第二型糖尿病。

那至於體重多重叫做胖呢？成人BMI介於25到29時，是體重過重；BMI超過30就算是肥胖了。身高160公分的人，體重超過64公斤屬於過重，超過77公斤屬於肥胖。身高170公分的人，體重超過72公斤屬於過重，超過87公斤屬於肥胖。每多個五到十公斤，得到第二型糖尿病的機會就變多。

當我們體重過重後，胰島素阻抗性就增加，血糖就愈難控制，演變成第二型糖尿病。（照護線上授權使用）

我們一直說到肥胖，其實有個重點，就是肥胖是可以預防的，而且在很多狀況下，肥胖是可以被逆轉的！也就是說，你可以靠自身的努力，降低自己因為吃得太胖而罹患糖尿症的機會。請先不要想：「我們家的人沒一個瘦的」或「我們家都有糖尿病」之類的，基因、遺傳雖然會影響健康，但個人自身選擇的生活習慣與生活環境，也是影響非常大的。假使不希望自己太胖並惹上一堆麻煩，還是要趕緊離開肥胖這個危險地帶！

尤其當你覺得自己體重不輕，還有以下這些「症狀」時，務必小心，最好趕緊開始控制體重，注意飲食：

▼點擊下圖看清「症狀」▼

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▼想保持健康體態？7種生活習慣助你遠離糖胖症！當中包括改變飲食習慣、減少攝取甜食、精緻澱粉、加工肉品…（點圖放大繼續了解）▼

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：七招遠離「糖胖症」】