【胃痛】分辨胃氣多或腸抽筋 　簡易看懂腸胃藥成分對症下藥

消化問題造成的腸胃不適除了與胃酸有關，亦可能是因個別原因造成，所以即使甚少出現消化不良，亦不應掉以輕心；比如過量進食或導致飽滯，進食太快易有胃氣，這些症狀未必非常嚴重，卻始終會令人不適。不過，以上這些問題未必可靠控制胃酸的胃藥解決，那到底可吃什麼藥？ 以下由「藥劑連線」註冊藥劑師鄭蔚聰解說處理消化問題時較常使用的輔助性藥物以及其針對的症狀，好等大家可以對症下藥。

不少人認為，偶爾有胃脹、肚疼等小毛病，未必需要即時求醫，反而會選擇服用成藥。（f7photo /unpslash）

註冊藥劑師鄭蔚聰指，控制胃酸的藥物雖可助解決大部分消化不良引起的不適，但亦有個別情況或特定症狀未必與胃酸有關，單靠上述胃藥無法緩解，或需使用其他藥物輔助，常見的包括腸道消化酵素、化胃氣藥、紓緩腸抽筋藥。如不肯定甚麼藥物適合自己，建議應先諮詢藥劑師或醫生的意見。

1. 腸道消化酵素

消化酵素是一種人體本身會製造的物質，主要作用是幫助身體消化分解食物，因此進食這種酵素可以加快消化，或能減少進食後出現飽滯的感覺。

常見成分：澱粉酶（Amylase）、脂肪酶（Lipase）、蛋白酶（Protease）；市面有售的多為複合配方，同時含多種成分

使用方法：多數建議餐前服用，消化酵素才可發揮最大作用

服用腸道消化酵素的其他注意事項（按圖）：

但鄭蔚聰表示，如非有特定病理上的需要，不建議長期服用消化酵素，他認為這反而鼓勵人不節制飲食：「比如知道今晚要大餐就先服用，等自己可吃更多，變相依賴藥物去幫助消化。」

2. 化胃氣藥

化胃氣藥的主要作用是令胃液的張力下降，使當中的氣體更易被釋放，從而達到化解胃氣的效果，主要針對覺得有明顯胃脹，經常嗝氣及放屁的病人。

常見藥物：西甲矽油（Simethicone）、聚二甲基矽氧烷（Dimethicone）

使用方法：多數建議出現徵狀時服用，通常會在餐後

服用化胃氣藥的其他注意事項（按圖）：

3. 紓緩腸抽筋藥

針對出現腸抽筋的情況，病人通常會感覺腸道「乸住」痛或抽痛，較常出現在以下三種情況：月經、吃錯東西、肚瀉。此類藥有助平滑肌放鬆，紓緩痛楚。

常見藥物：丁基東莨菪鹼（Hyoscine Butylbromide）、檸檬酸艾唯林（Alverine Citrate）

使用方法：多數建議出現症狀時服用，即時緩和症狀

服用紓緩腸抽筋藥的其他注意事項（按圖）：

不過，以上三類藥物在應付消化不良的不適上都是輔助性質，很多時都需搭配中和或抑制胃酸的藥物服用，才有效解決不適。

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藥物包裝及價錢都有關係？

鄭蔚聰指，用什麼藥視乎病人需要，藥劑師在諮詢的過程中除了會詢問病人的症狀，亦會了解對方的其他需求。他舉例，同類藥中的不同藥物，對本身沒特別長期病的人來說，最大的差別可能在於包裝及價錢，像有些藥多以盒裝出售，一下子就要買上百粒，未必用得上；另一種藥份量較合理，平均價錢又偏貴，「如跟藥劑師溝通，藥劑師或可平衡份量、價格，開散裝藥物給病人。」

不少消化問題都因患者飲食不節制，例如一時興起就過量進食。（anhvygor/unsplash）

消化問題多源於飲食

不過，鄭蔚聰重申，很多時消化問題都源於飲食，如經常過量進食，自然常常食滯；進食得太快或吃太多會製造氣體的東西（如汽水、番薯），就易有胃氣。他建議除了服藥外，病人都應改善飲食習慣，維持少食多餐，進食時仔細咀嚼，速度不要過快；同時應避免進食過量刺激腸胃的食物，如太酸或太辣的食物。

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