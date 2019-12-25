【風濕】關節痛或腳跟痛是警號？　風濕病嚴重可致關節變形

在免疫風濕病裡，關節炎是常見的表現，例如類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、乾癬性關節炎等。

台大醫院免疫風濕科謝松洲醫生表示，大部分的風濕病都是從20歲以後或者青春期以後開始增加，類風濕性關節炎在30-50歲比較常見，僵直性脊椎炎可能是20歲左右就開始。大部分的風濕病都是女性比較多，像類風濕性關節炎可能會有6-8成的患者是女性，至於僵直性脊椎炎則有超過一半是男性。

自體免疫關節炎常見症狀（點擊下圖看清！）

患者經常以反覆關節疼痛來表現，早晨起床時會感到僵硬不適，倘若沒有好好控制，會導致關節變形，影響工作和生活品質。

針對類風濕性關節炎、乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎，目前的治療方式大概有哪些？

謝松洲醫生說明道，針對類風濕性關節炎、乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎等自體免疫疾病，目前治療是以傳統免疫調節藥物為主，但是傳統免疫調節藥物對部分疾病的效果較有限，對於疾病活性比較高的病患可能沒辦法控制得很穩定。

從1990年代開始有各種生物製劑被開發出來，生物製劑的治療效果好，但是成本比較高，在健保給付方面就相對受限，由於藥物成本差距很大，所以基本上會以傳統免疫調節藥物為主。

從1990年代開始有各種生物製劑被開發出來，生物製劑的治療效果好，但是成本比較高（照護線上授權使用）

不過因為很多患者沒有在疾病早期就接受治療，如果疾病進展到一定程度後，疾病活性比較高又持續比較久，傳統免疫調節藥物的效果就比較有限，而需要藉助於標靶治療的生物製劑，會稱作「標靶治療」是因為藥理作用上能更精準地調控，會稱作「生物製劑」的是因為這類藥物得靠生物技術來製造，和經由化學反應合成的藥物不同。

自體免疫疾病剛開始的時候患者經常會以為只是受傷或過勞疼痛，往往要到症狀較嚴重或持續一段時間才就醫。類風濕性關節炎如果疾病活性高，3-6個月關節就開始受損、變形，能夠愈早把疾病控制下來，後續產生破壞的風險就比較少。

自體免疫疾病患者在懷孕前，需要注意什麼？

風濕病患者中女性佔比較多數，在過去因為類風濕性關節炎控制不好，想要懷孕就比較困（unsplash@Suhyeon Choi）

風濕病患者中女性佔比較多數，在過去因為類風濕性關節炎控制不好，想要懷孕就比較困難，現在的治療進步很多，患者懷孕生育的比例相對以前高很多。

懷孕過程中，免疫系統會做很多調控，容易讓病情出現變化，像紅斑性狼瘡在懷孕過程中復發惡化的機率比較高，至於類風濕性關節炎有部分患者在懷孕期間關節炎會較為改善，但有些患者還是有持續性關節炎。

謝松洲醫生提醒道，乾癬性關節炎跟類風濕性關節炎的用藥，有些在懷孕期間不適合使用，所以若準備懷孕，回診時務必告知醫生，才能事先調整藥物。

懷孕期間停藥對患者有什麼影響？

現在對免疫風濕病的治療觀念是希望病情愈平穩愈好，除非疾病已經穩定很長的時間，不然醫生還是會建議要維持一些基本用藥。有些患者因為擔心藥物影響胎兒所以擅自停藥，對病情穩定反而不利，尤其在懷孕期間這些疾病活性可能會改變，一定要密切追蹤。醫生會依照疾病活性，選擇適合懷孕期間使用的藥物。

有些病患準備懷孕，就因為擔心而停藥，雖然病情不見得馬上就出現變化，但可能在幾個月後疾病惡化又剛好懷孕，幾個因素加在一起對健康的衝擊就很大。有些患者覺得藥物不安全就一直忍耐，可是關節變形了其實就回不來，懷孕期間所累積的破壞到後來即使病情控制好了可能也無法恢復。

免疫系統在懷孕期間有較多變數，醫生會建議病患比平常更密切追蹤。

懷孕期間停藥對胎兒有什麼影響？接受治療期間可以哺乳嗎？

媽媽的狀況愈穩定，懷孕期間就會愈平穩順利（unsplash@John Looy）

謝松洲醫生強調，媽媽的狀況愈穩定，懷孕期間就會愈平穩順利，媽媽如果疾病不穩定對胎兒一定有影響。健康是整體的，不可能媽媽疾病活性很高，胎兒卻完全不受影響。

懷孕生產後，患者都很關心哺乳的問題，現在已經確認有些藥可以哺乳，有些藥則不建議。能否哺乳需要做相關研究，有臨床資料佐證，以確保安全性，傳統免疫調節藥物和生物製劑皆有能夠安全使用的藥物[1]。只要跟醫生好好討論，選擇合適的藥物，讓懷孕、哺乳期間病情都能穩定控制。

除了使用藥物之外，日常生活及飲食上有哪些需要注意的事項呢？

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謝松洲醫生道，自體疾病患者誘發的因素不見得一樣，但是基本上自體疾病患者的免疫系統比較容易失衡，所以相對來說，我們都是希望他們生活愈平穩愈好，飲食愈均衡愈好，休息睡眠時間一定要足夠。

有些自體免疫疾病的病患會為了健康去吃一些保健食品，但是如果體質不適合反而容易讓免疫系統失衡。維持適度運動訓練肌力是需要的，不過小心別造成運動傷害，受傷也是讓關節炎持續不好的因素。

提醒大家，如果有一個症狀持續超過2-3周以上，或者反覆發作就要特別注意，有些人經常腳跟痛，就以為是運動傷害，可是一起運動的人並沒那麼容易運動傷害，其實這可能就是風濕免疫疾病開始的警訊，平日要仔細觀察，如果症狀反反覆覆，持續時間愈來愈長，就要留意是否有這方面的問題。

參考資料：

1. Puchner A, Gröchenig HP, Sautner J, et al. Immunosuppressives and biologics during pregnancy and lactation : A consensus report issued by the Austrian Societies of Gastroenterology and Hepatology and Rheumatology and Rehabilitation. Wien Klin Wochenschr. 2019;131(1-2):29–44. doi:10.1007/s00508-019-1448-y

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：早上起床關節僵硬又疼痛，當心自體免疫關節炎】