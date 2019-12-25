【消化】脾胃弱不宜少吃多餐　不吃早餐胃腸失調易有便秘

聖誕、元旦聚會連連，多吃一點無妨吧！但其實進食過量隨時會出現胃痛、嘔吐、腹脹等腸胃不適，嚴重的更會引致急性胃炎等胃病。 註冊中醫師潘咨遐指出，都市人常有三餐不繼甚至食無定時的壞習慣，而不少人認為是健康的「少食多餐」飲食習慣，原來亦非人人適用，值得大家多加注意！

健康的飲食應兩餐相隔4至6小時。（louishansel/unsplash）

健康飲食法則

進食定時，饑飽適中，恰到好處，則脾胃足以承受。消化、吸收功能運轉正常，人便可及時得到營養供應，以保證各種生理功能活動。

按圖快速認識健康的飲食法則：

「食能以時，身必無災，凡食之道，無饑無飽，是之謂五臟之葆」，潘醫師指健康的飲食應飲食有節，按時且進食適度，不宜太飽或太餓。

至於什麼時間進餐才最健康，應有較為固定的進食時間，有規律的定時。潘醫師則認為香港繁忙的都市生活，難以過於硬性地規限大眾的進餐時間，但以一日三餐為佳，並不建議吃「早午餐」（Brunch），而兩餐間隔以4至6小時為宜。

食得太少或致脫髮、月經量少

潘醫師續指進食可以保證消化、吸收機能有節奏地進行活動，脾胃可以互相協調配合，食物可在機體內有條不紊地被消化和吸收，並輸送予全身；而「飲食不節，則形累而折壽」，意指食無定時、過飽過饑、三餐不繼者會影響身體，嚴重者折壽。

食得太少對身體有什麼影響？（按圖快速了解）

+ 5 + 4 + 3

１. 食無定時、零食不離口、忍饑不食的影響

打亂胃腸消化的正常規律，都會使脾胃失調，消化能力減弱，食欲逐漸減退，有損健康。

在三餐定時情況下，人體內會自然產生胃結腸反射現象，即是促進排便；若不吃早餐成習慣，長期可能造成胃結腸反射作用失調，於是有便秘問題。

２. 食得太少的影響

過分饑餓令身體營養不足，無法供給足夠營養。當消耗大於補充，就會使機體逐漸衰弱，勢必影響健康，例如出現脫髮情況、女性更會影響月經，可能月經流量因營養不足而減少、嚴重甚至閉經。

３. 飲食過量的影響

在短時間內突然進食大量食物，會加重胃腸負擔，食物停滯於腸胃，不能及時消化，就影響營養的吸收和「輸布」（即運輸到其他地方）。

脾胃為「後天之本」，是強壯身體、治療疾病的重要一環，不少疾病因脾胃而起。而飲食過量會致脾胃功能因承受過重受損傷，難以供給人體生命所需要的充足營養。當氣血營養的源供求不足時，疾病便會出現。

貪飽過食可導致胃腸多種消化系統疾病發生一次食量過大，使胃的負擔驟然加重，於是引起胃痛、嘔吐、腹脹、噯氣等症狀，嚴重者導致急性胃炎、腸炎、胰腺炎、胃穿孔等，特別在聖誕時會吃聖誕大餐。

另外，註冊中醫師陳嘉榮曾撰文介紹五個穴位按摩，有助消滯並促進脾胃消化，更可紓緩過量飲食後引致的不適。如大家出現食滯情況，不妨動動手按消滯穴位！

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五大消滯穴位：（按圖了解）

注意：潘醫師指當人在大饑大渴時，最容易過飲過食步和急食暴飲，因此她特意提醒大家，當饑渴難耐之時，亦應緩緩地進食，不宜吃得太急。

減肥方法眾多，有人採取做運動、節食、少吃多餐，這飲食方法是否可取？（資料圖片）

4. 少吃多餐的影響

不少人減肥奉行少吃多餐，潘醫師回應少吃多餐是否可取是因人而異。部分人因容易胃脹（進食少量食物也會產生胃脹）、胃口差、患有胃病，此類人士則需暫時性少吃多餐。

倘若為脾胃虛弱人士，少吃多餐反而會令脾胃無法得以休息，加重了脾胃的負擔。

如有糖尿病，患者應跟隨血糖指數進食。當中低血糖人士，長時間不進食或容易出現頭暈等跡象，則可採用少吃多餐的進食習慣。

大家應按身體狀況決定量並量力而為，若有不適應儘快諮詢醫生！

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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