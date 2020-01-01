【過敏】塵蟎過敏似感冒咳嗽及氣喘　3類人士塵蟎過敏高風險

什麼是塵蟎過敏？對室內灰塵中的小蟲起過敏反應稱為塵蟎（Dust mite）過敏。常見症狀與花粉症（Hay fever）相似，會出現打噴嚏及流鼻水。塵蟎過敏患者也容易出現氣喘症狀，如喘氣及呼吸困難。

塵蟎是蜘蛛及壁蝨的親戚，無法以肉眼看見，必須在顯微鏡下觀察。塵蟎以人類脫落的細胞為食，喜歡溫暖、潮濕的環境。在多數家裡，寢具、軟墊及地毯是塵蟎的理想生活環境。

在多數家裡，寢具、軟墊及地毯是塵蟎的理想生活環境。（Nathan Van Egmond/Unsplash）

塵蟎過敏有多常見

塵蟎，是屋中灰塵引起過敏最常見的原因。對塵蟎過敏的人通常在室內最不舒服。如想得知進一步資訊，請聯繫醫師。

塵蟎過敏的症狀：塵蟎過敏有哪些症狀？

下列是常見的塵蟎過敏症狀（點圖瀏覽）↓↓↓

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若塵蟎過敏導致氣喘，您可能還會有以下症狀：

- 呼吸困難 - 胸悶或胸痛 - 呼氣能聽見喘息聲 - 呼吸不順、咳嗽或喘氣引發睡眠困難 - 感冒或流感等呼吸道病毒使咳嗽或喘氣情形惡化

塵蟎過敏從輕度到重度都有。輕度的塵蟎過敏可能會出現偶發鼻水、眼睛流淚及打噴嚏。嚴重的情形，病情可能持續一段時間（慢性），持續出現打噴嚏、咳嗽、鼻塞、臉部壓迫或嚴重氣喘發作等症狀。上述並未列出所有症狀，若您有任何疑慮，請聯繫醫生。

什麼時候該看醫生

有些輕度塵蟎過敏的症狀與普通感冒類似，如流鼻涕或打噴嚏。有時無法輕易分辨是感冒還是過敏，不過，若症狀持續超過一週，過敏的可能性較高。

若症狀十分嚴重，如嚴重鼻塞、喘氣或難以入睡，請打電話給醫生。若喘氣、呼吸不過來的情形快速惡化，或是輕微活動及喘不過氣，請尋求緊急醫療協助。

若喘氣、呼吸不過來的情形快速惡化，或是輕微活動及喘不過氣，請尋求緊急醫療協助。（Alexandra Gorn/Unsplash）

塵蟎過敏的原因

什麼會導致塵蟎過敏

過敏是免疫系統對未知物質產生排斥的反應，那些物質稱為過敏原，通常不會造成身體上的傷害。過敏原可能是特定食物、花粉或塵蟎。對塵蟎過敏的人可能也會對其殘留物出現過敏反應，如糞便或腐爛的屍體。

即便您的家裡比其他人相對乾淨很多，很多時候，家裡還是會成為塵蟎的溫床。要打造適合塵蟎的環境不難，事實上，一般的臥室就是理想的塵蟎生活環境，床具、地毯及軟墊類家具都會吸附溼氣，使塵蟎大軍不斷茁壯。經年累月，您不斷吸入塵蟎的排遺，可能會使過敏症狀惡化。

請特別留意，任何人都可能因為灰塵引起打噴嚏反應，但對塵蟎的過敏反應只會出現某些人身上。

即便您的家裡比其他人相對乾淨很多，很多時候，家裡還是會成為塵蟎的溫床。（Chastity Cortijo/Unsplash）

塵蟎過敏的風險

什麼會增加塵蟎過敏的風險?

下列因素都可能導致塵蟎過敏:

- 家族過敏史：若您的家人有過敏史，您對塵蟎過敏的機率提高。 - 塵蟎接觸史：在高度塵蟎的環境下會增加塵蟎過敏的風險，尤其是幼年時期。 - 兒童或青少年：這個階段的人容易在童年或接近20歲的階段出現塵蟎過敏。

塵蟎過敏的診斷與治療

下列資訊無法取代醫療建議，請諮詢您的醫生，以獲得更多資訊。

如何診斷塵蟎過敏

若您發現症狀惡化，尤其是在大掃除或上床睡覺時出現，請去看過敏免疫科。過敏免疫科醫生負責診斷及治療過敏。

醫生會透過一些測試來確認您是否對塵蟎過敏。最常見的測試是皮膚點刺測試（Skin-prick test），通常取微量的藥物使用注射器作用於患者皮膚，是藉助抗原、抗體在皮膚內或皮膚上的反應進行免疫學檢測的一種方法。醫生會等待約15分鐘，若確實對某種過敏原過敏，該區域可能形成腫塊，或會出現發紅及搔癢的情形。

有時也會選擇以抽血檢查取代皮膚測試。不過，血檢只能透過抗體篩選，結果可能不那麼準確。

如何治療塵蟎過敏?

最好的治療方式就是減少暴露於塵蟎的環境。若無法達成，下列幾種非處方及處方藥物能幫助緩解塵蟎過敏的症狀:

- 抗組織胺藥物（Antihistamines），如艾來錠（Allegra）或克敏能（Claritin）能緩解打噴嚏、流鼻涕及搔癢的症狀。 - 鼻噴皮質類固醇藥物（Nasal corticosteroids），如輔舒良（Flonase）或內舒拿（Nasonex）比口服藥物副作用少，抗發炎效果更加。 - 減充血劑（Decongestants），如偽麻黃素（Sudafed）或阿氟林（Afrin）可使鼻腔組織收縮，呼吸更加通暢。 - 結合抗組織胺及減充血劑的藥物，如愛發錠（Actifed）或克敏能D（Claritin-D）。

下列是可能減緩症狀的治療手段:

- 色甘酸鈉（Cromolyn sodium），如麥敏眼藥水（Cromo Eye Drops）。 - 白三烯調節劑（Leukotriene Modifiers），如欣流（Singulair）、雅樂得錠（Accolate）或齊留通（Zyflo）。 - 免疫療法，也稱作過敏針。

可嘗試以藥物緩解塵蟎過敏的症狀（freestocks.org/Unsplash）

塵蟎過敏的生活調整與居家療法

下列生活調整及居家療法有助於改善塵蟎過敏:

- 使用抗過敏床罩：將床墊及枕頭置於防塵或抗過敏的床罩裡。這些緊密編織的外罩能防止塵蟎佔據或逃離枕頭及床墊。將彈簧床墊套上抗過敏床罩。 - 每週清洗床具：使用至少華氏130度(攝氏54.4度)的熱水清洗所有棉被、毯子、枕頭套及床罩，藉此殺死塵蟎並消除過敏原。若無法以熱水清洗床具，請將床具置於超過華氏130度(攝氏54.4度)的烘乾機中烘15分鐘以上。無法清洗的物品冷凍24小時可殺死塵蟎，但無法清除過敏原。 - 維持低濕度的環境：請將家裡的相對濕度保持在50%以下，使用除濕機或空調能幫助維持低濕度。可使用濕度計（通常可在五金行買到）測量房間濕度。 - 好好選擇家具：例如避免容易藏積灰塵且難以清潔的床單。並且，請使用濕抹布或靜電油拖把，不要使用乾掃具撢灰，如此一來，可避免灰塵到處飛。 - 購買能夠清洗的填充玩具：請經常使用熱水清洗並徹底烘乾。此外，別將填充玩具放在床上。 - 定期使用吸塵器：使用吸塵器吸地毯或軟墊家具可以清除表面灰塵，但是吸塵器無法去除多數的塵蟎及過敏原。請使用雙層微濾袋或高效率空氣微粒子過濾網 (HEPA)的吸塵器，以減少清潔器產生的室內灰塵。 若您嚴重過敏，請在別人吸地板時遠離該區域，2小時後再進去。 - 東西擺放整齊：若小東西會沾灰塵，那塵蟎也會附著在上面。移除臥室中的小飾品、桌面飾品、書籍、雜誌及報紙。 - 移除地毯及其他塵蟎的家：地毯為塵蟎提供了一個舒服的家，若地毯鋪在水泥地上，情形會更嚴重，因為地毯會吸附水氣，為塵蟎提供潮濕的環境。如果可行的話，請使用磁磚、木材油地氈或塑膠地板取代地毯。請考慮換掉房間中可能沾染塵埃的家具，如軟墊家具、無法清洗的窗簾及百葉窗。 - 為暖爐及空調設備安裝高效濾網：請找最小效率測試值（Minimum Efficiency Reporting Value，MERV）為11或12的產品，並同時打開電風扇使房間空氣流通。確保3個月有定期更換濾網。

若您有任何疑慮，請諮詢醫生，以獲得最妥善的照護。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：塵蟎過敏】