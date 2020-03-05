【風濕】免疫力低壓力大易患關節炎　預防風濕4方法忌受寒吃內臟

關節痛問題，會受天氣變化影響，不少風濕病人笑稱自己的身體準過天文台，一轉天氣便會出現關節痛。中醫張婉蘭指，「風濕」在中醫病證名為「風寒濕痺」，是行（風）痺、痛（寒）痺、著（濕）痺的合稱，而且風濕病非老年人專利，年輕人也有機會發病。

中醫張婉蘭指，風濕不分年齡、性別，很多風濕病發病年齡都是青壯年時期。（GettyImages/VCG）

風濕，是很多人把天氣變化而引起的關節痛統稱，中醫張婉蘭指，在中醫的概念中「風」和「濕」是指天地之間存在風邪與濕邪，每逢下雨或潮濕天氣，風濕之氣相對較盛，如果身體受到風寒濕邪侵襲，就會使肢體經絡的氣血受阻，不通則痛，因而導致肢體關節的痺痛、酸楚、麻木感，或關節屈伸不利、腫大等問題。雖然此病由外感風寒濕之邪所致，但風寒濕侵犯人體卻可以導致很多不同的疾病，中醫將這類病稱為「痺證」，而非「風濕」。

其實，風濕包括近200種疾病，比較常見的有類風濕關節炎、乾燥綜合症、系統性紅斑狼瘡、強直性脊柱炎、骨關節炎等。

很多人都錯誤地認為，風寒濕痺是老年人的專利，年輕人不用擔心，其實風濕不分年齡、性別，很多風濕發病年齡都是青壯年時期。

張醫師表示以下四類人最易患風寒濕痺（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

長期心理壓力大或較易患風濕

1.【居住地潮濕的人】

環境因素在風濕的發病起一定作用，從中醫的角度來看，潮濕的環境中，「風」、「寒」、「濕」諸邪易侵襲人體，閉阻經絡，氣血運行不暢導致肌肉、筋骨、關節發生酸痛、麻木和屈伸不利，甚至關節腫大、灼燒的症狀。

2.【親屬中有風關患者的人】

有血液關係的親屬中患有類風濕關節炎，如父母，祖父母，兄弟姐妹，患類風濕性關節炎的機會會比較高。此外，血緣親屬中患有其他風濕病，如乾燥綜合症、紅斑狼瘡、硬皮病等，患風濕的機會也會相應提高。

3.【長期心理壓力太大，容易激動的人】

精神受刺激、過度悲傷、心情壓抑等，會引致免疫力降低，有可能誘發風濕

4.【自身免疫系統紊亂的人】

體虛或久病人士免疫系統較差，較容易有關節感染問題或較易患上風濕痹證

風寒濕痺好發於指關節

風寒濕痺者初起多以小關節呈對稱性疼痛腫脹，或部分肌肉酸重麻木，好發於指關節，另外會出現早起腰背痛、活動不利問題；病久受累關節呈梭形（兩端尖細、中間寬闊）腫大、因按壓而增痛、活動時疼痛等；後期關節變形僵直，周圍肌肉萎縮。

風寒濕痺分為以下四型（按圖了解）

+ 5 + 4 + 3

1.【行痺】

肢體關節走竄疼痛，痛無定處，有時兼有寒熱，舌苔黃膩。

2.【痛痺】

遍身或局部關節疼痛，痛有定處，得熱稍緩，遇冷則劇，苔白。

3.【著痺】

關節酸痛、肌膚麻木，痛有定處，陰雨風冷每可使其發作，苔白膩。

4.【熱痺】

關節灼熱紅腫痛，發熱，遇熱痛加重，苔黃膩。

預防風濕要防止受寒受潮

張醫師建議，預防風濕要防止受寒、受潮、預防和控制感染、保持心態平和以及加強鍛鍊身體。

預防風濕的方法（按圖了解）

+ 9 + 8 + 7

1.【防止受寒、受潮】

要防止受寒、淋雨和受潮；關節處要注意保暖，不穿濕衣、濕鞋、濕襪等；不要貪涼受涼；不要暴飲冷飲；不要臥居濕地；勞動或運動後，不可趁身熱汗出未乾便入水洗浴等。

2.【預防和控制細菌或病毒感染】

預防和控制細菌或病毒感染也是預防風濕的方法之一，有專家認為，人體對這些感染的病原體發生了免疫反應，才會發生風濕，要預防就要控制細菌或病毒感染，如感冒菌。

3.【保持平和心態】

預防風濕要保持平和的心態，因為精神受刺激、過度悲傷、心情壓抑等都有可能誘發風濕，而情緒波動也往往使風濕病情加重。

4.【加強鍛鍊身體】

預防風濕要加強鍛鍊，增強身體質素。經常參加體育鍛鍊，如保健體操、練氣功、太極拳、散步等，大有好處，不但可以預防風濕，還能夠提高身體抵抗力，預防多種疾病的發生。

風濕病患者注意事項：（按圖了解）

+ 2

1.戒辛辣煎炸、生冷、酒類

2.動物內臟、羊肉燥熱不能吃

3.保持心情舒暢，心態平衡

4.適當運動，堅持鍛鍊，提高人體免疫力

5.注意保暖，避免感冒

張醫師亦建議了兩種祛濕食療：（按圖了解）

+ 3 + 2

1.【健脾祛濕湯】

材料：淮山30克、芡實15克、炒薏米15克、生薏米15克、北芪12克、白朮10克、豬骨250克

做法：淮山用水浸泡，豬排骨洗淨血污並斬件，芡實、北芪、白朮用清水洗淨，然後將全部用料放進湯煲內，用中火煲1.5小時，調味即可

功效：健脾醒胃、祛濕解痙

2.【土茯苓薏米祛濕湯】

材料：鮮土伏苓100克、粉葛100克、赤小豆50克、薏米50克、豬骨 500克、生薑3片。

做法：鮮土伏苓去皮切片，粉葛去皮切塊，豬脊骨斬件、汆水。赤小豆、薏米預先用水浸泡4小時。把所有材料一起放進瓦煲內，加入清水2000毫升，武火煲沸後，改為文火煲2小時，放適量食鹽調味便可。

功效：清熱解毒祛濕、通利關節

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