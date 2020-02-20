【香港腳】濕熱氣虛可致反覆發作　3類型香港腳之中最難癒是...

香港腳又發作？春天潮濕，濕重易致濕邪入體，引發多種疾病，香港腳就是其一，中醫又稱之為腳氣。香港腳可傳染，令不少患者覺難以啟齒，可能選擇偷偷塗藥膏。其實從中醫角度，患香港腳應注意內在調理，助身體袪濕，由健福堂註冊中醫師廖慧君講解香港腳的成因，並推介相關的治療方法。 撰文：健福堂中醫師廖慧君

即將踏入春季，初春之時，陰雨綿綿， 陽氣始旺，氣溫升高，細菌病毒最為活潑，濕從內生。《備急千金要方》卷二十二《風毒腳氣方》提到：「然此病發，初得先從腳起，因腳氣即脛腫，時人號為腳氣。深師云：腳弱者，即其義也」。中醫稱為「腳弱」，亦即腳氣。

腳氣的臨床特徵主要包括足趾局部出現瘙癢、水皰、糜爛滲出、脫皮皸裂、皮膚增厚粗燥等，部分病人亦甚至會出現腿腳麻木、酸痛、無力，攣急（即肌肉緊張或抽動致難以屈伸）、腫脹、萎枯等，而且病性纏綿，往往易反覆發作。

腳氣又稱為香港腳，屬於可傳染的皮膚病，尤其在潮濕天氣容易發作。（Jan Romero/unsplash）

馬上了解腳氣（即香港腳）的不同類型及病因（按圖）：

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香港腳症狀分三類

腳氣最為人熟悉的名稱是「香港腳」，此病是由真菌感染引起，屬於頗常見的皮膚病，更具有傳染性，症狀在臨床上可分三型：

1. 糜爛型腳氣：多發於第三、四、五足趾間，初起時足趾間會出現潮濕、水皰；脫皮後則會潮紅且糜爛面奇癢，更很易感染其他部位 2. 皰型腳氣：多發於足外緣部， 初起為外壁飽滿的小水皰，數個小水皰可融合成大水皰，皰液透明，周圍無紅暈但自覺奇癢，搔抓後可引起繼發感染， 亦有機會導致小腿丹毒（一種皮膚熱毒病症）及蜂窩組織炎 3. 角化型腳氣：多發於足跟部，表現為皮膚粗厚乾燥、角化脫皮、瘙癢及皸裂，此型一般病程緩慢、纏綿難癒

從中醫角度，出現腳氣的原因主要是濕熱下注或氣血虛弱，與天氣、生活習慣及個人體質都有關係，以下說說兩類腳氣成因：

濕熱下注型

病徵：平時會有眼紅、面紅、舌紅、口乾、口苦，便秘或易有尿路感染等，多會出現糜爛型腳氣的症狀，即足趾間足癬潰破、周圍發紅及癢痛

成因：

1.天氣：陰雨過後，在悶熱不通風狀態下，下肢受水寒和濕熱之邪侵襲

2.飲食不節：例如過食辛辣燥熱物，損傷脾胃，令濕熱流注足脛下肢

氣血虛弱型

病徵：患處長時間不癒，皮膚不紅反呈白色，但癢痛明顯，甚或有透明淺黃分泌物流出，症狀較接近皰型腳氣及角化型腳氣

成因：

1.年老體虛，正氣不足

2.病後體質較虛弱，身體氣血虧虛，令經脈經筋失於潤養下肢足趾

天氣濕冷是其中一個引起腳氣的原因。（Joy Stamp/unsplash）

腳氣不等於腳氣病？

腳氣病與腳氣是兩種不同的病，腳氣病是一種營養缺乏性疾病，是因缺乏維生素B1而引起的全身性疾病，常見症狀為胃口欠佳、腹脹腹痛、大便秘結、煩躁失眠及容易疲等，病情進一步時更會出現足踝部、膝部及大腿水腫，嚴重者可能會出現心力衰竭、胸腹積液等。

針對腳氣問題，中醫有以下治療方法可供參考，主要是從穴位按摩、使用藥材泡腳及改善生活習慣出發（按圖）：

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穴位按摩

1. 太白穴

位置：是足太陰脾經的原穴，位於足內側緣，當第一跖骨小頭後下方凹陷處 按法：用拇指點按，力量以自己能承受為度，令穴位局部產生酸脹感即可；每天可按壓雙腳50至100次 功效：清熱化濕、健脾和胃

2. 三陰交穴

位置：是足太陰脾經、足厥陰肝經、足少陰腎經三條陰經之交會穴，位於小腿內側，足內踝尖上3吋，脛骨內側緣後方凹陷處 按法：用拇腹按揉，可順時針按揉雙腳，力量以自己能承受為度，令穴位局部產生酸脹感即可；每天按壓雙腳5至10分鐘 功效：健脾益氣、滋補肝腎、除濕通絡

泡腳方

1. 針對糜爛型腳氣

藥材：地膚子、滑石粉、苦參各30克，白矾、硼砂各5克 用法：先用清水浸泡一會，煮20至30分鐘，稍稍放涼待溫度合適，再浸泡患處20至30分鐘；每晚睡前浸泡，至病愈即止 功效：清熱利濕、解毒殺蟲

2. 針對水皰型腳氣

藥材：苦蔘、白蘚皮、馬齒莧、車前草各30克，木瓜、蒼朮、 黃柏、生甘草各15克 用法：先用清水浸泡藥材一會，再煮20至30分鐘，稍稍放涼待溫度合適，再浸泡患處20至30分鐘；每晚睡前浸泡，至病愈即止 功效：燥濕止癢、清熱解毒

3. 針對角化型腳氣

藥材：苦參50克、花椒30克（放入500毫升白醋內浸泡3天，可分2次使用） 用法：藥材加兩升熱水，稍稍放涼待溫度合適，再浸泡患處20至30分鐘；每晚睡前浸泡，至病愈即止 功效：消炎解毒、清熱利濕

改善生活習慣

1. 脾虛生濕，少吃生冷，辛燥，油炸食物， 減少損傷脾胃。 2. 保持腳部乾爽，可用酒精消毒，再塗上薄薄椰子油，然後穿上襪子，此法還可以改善灰指甲 3. 特別是在梅雨天或下雨天時，可把鞋子放於通風乾燥之處，可把鞋墊從鞋子中取出，放於太陽下曬，或用熱風筒吹鞋筒一分鐘 4. 若家中有人感染腳氣，清洗衣物時必需分開清洗， 並用酒精消毒

健福堂中醫師廖慧君（撰稿人授權提供）

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