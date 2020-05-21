【胸圍選擇】寒背胸骨痛可能戴錯Bra？帶扣墊選購5大貼士健康護胸

夏天天氣炎熱，女士的打扮自然變得清涼，為了美觀與舒適度，不少人會選擇穿著無鋼圈內衣及運動內衣等，不過，有脊醫指，這些胸圍不利脊椎健康，如長期穿著，承托力不足或太緊的內衣，有機會造成上交叉綜合症等問題，嚴重者會出現雙手麻痹無力、呼吸不順等症狀，實在不容小覷。

無鋼圈內衣標榜舒適，穿起來沒有束縛感，不過，它們一般承托力不足，令胸部難集中，脂肪向外、向下擴，造成「八字波」及胸部下垂（Kaurslaurel〉

胸圍，最主要的功能是承托女性的胸部，及確保胸部脂肪在正確的位置。現時市面上的女性胸圍款式愈出愈多，除了鋼圈內衣外，還有無鋼圈內衣、Push Up bra及運動內衣等，究竟這些內衣是否可以達到理想的承托效果？

註冊脊醫黃頴暘（Athalie）認為，不少女士因「貪靚」而穿無鋼圈圈內衣、Push Up bra及運動內衣，「特別是夏天，大家會著小背心或是透視裝等，穿這些內衣或會漂亮一點，不過長期穿戴可能會對身體造成負面影響。」

不同類型的胸圍都有不同功效，但對身體也會帶來不同的問題，各有好處和壞處。（按圖了解）

+ 22 + 21 + 20

無鋼圈內衣 或致「上交叉綜合症」

標榜舒適，穿起來沒有束縛感，不過，它們一般承托力不足，令胸部難集中，脂肪向外、向下擴，造成「八字波」及胸部下垂，除了外觀不好看外，更有機會引致「上交叉綜合症」。

Athalie稱，這個現象主要是因為肌肉的不平衡而引起，包括位於前方的胸大肌及胸小肌出現過緊及縮短，背部斜方肌太弱被拉長，強弱肌肉形成了一個交叉，造成「寒背」及頸部前傾。

她解釋，當胸圍承托力不足時，會不自覺「寒背」，特別是較為豐滿的女士，上背容易向前傾，長期「寒背」會令肌肉不平衡的問題愈發嚴重，甚至壓住神經線，較常影響到第5、6、7節頸椎，出現肩頸痛、頭痛，嚴重者更會有雙手麻痹無力，胸骨、肋骨發炎等問題。因此，除了在月經前後胸部脹痛等不適的時間外，Athalie並不建議長時間穿無鋼圈內衣。

Athalie指，因戴錯胸圍而出現肩頸痛的問題相當普遍，加上港人生活忙碌，運動量不足令背肌變弱，更容易出現「上交叉綜合症」。（受訪者授權提供）

Push Up bra及運動內衣 注意肋骨疼痛呼吸不順

長期穿Push Up bra及運動內衣的壞處亦不遑多讓，Athalie指，這兩款內衣大多較為緊身，阻礙血液循環，嚴重更會造成胸骨、肋骨疼痛、呼吸不順的問題。她表示，「運動內衣較一般胸圍透氣，在運動時可降低胸部移動，減少因過度晃動而造成的不適。不過，女性最好只在運動時穿，運動後不要因為懶惰而不換回日常穿的胸圍。」

此外，為了更豐滿的「深V」效果，Push Up bra會擠壓胸部，令女士不自覺寒背，胸肌過緊，引致「上交叉綜合症」。

如何挑選「絕世好bra」？（按圖了解）

+ 5 + 4 + 3

1.選有鋼圈胸圍

2.兩側鋼圈及布邊覆蓋至腋下位置

3.肩帶闊度：A至B杯罩：0.5cm、C杯罩：0.7cm、D杯罩：1cm、E至F杯罩：1.5cm

4.胸墊不要太厚

5.背扣3至4排

正確戴胸圍方法：

1.前傾上身將胸圍罩上，扣好背扣，把腋下副乳、下胸圍乳房撥進罩杯

2.調整肩帶長度，胸圍底部前後高低一致，不應一高一低

Athalie坦言，因戴錯胸圍而出現肩頸痛的問題相當普遍，加上港人生活忙碌，運動量不足令背肌變弱，更容易出現「上交叉綜合症」。此病症治療時間約三至六個月，「曾有病人兩邊手都痺哂，又長期頭痛，影響日常生活，最差的情況是神經線永久受損，無法修復。」

因此，她建議女士多訓練背部肌肉，以及多做伸展，令肌肉力量平衡，「不要看輕運動的效用，上班時每小時休息一下，拉吓筋，平時可進行游泳等運動。」

3招簡易拉筋及練背運動：（按圖了解）

+ 11 + 10 + 9

簡易訓練背肌運動：

1.坐直或站立，肩膀向後向下拉，肩胛骨夾實，背肌用力。

2.每次維持15秒，每天做30次。

針對「上交叉綜合症」，應放鬆前頸肌肉及上斜方肌。

放鬆前頸肌肉運動：

1.平躺在床上，眼向上望，下巴水平向後收形成雙下巴，側面看耳朵、肩膀連成一線。

2.每日早、午、晚各做一次，每次10下，每下維持20秒。

放鬆上斜方肌運動：

1.將頸側向右邊，右手輕壓左耳上方位置，之後頭慢慢向下轉，眼睛望地，伸展頸後側肌肉。轉另一邊。

2.每次維持30秒或以上，每天早午晚各做一次，每次每邊做10下，共60下。

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