【耳屎】亂挖耳屎愈挖愈多易感染！耳塞或因鼻敏感鼻咽癌4大成因

在鼻敏感、感冒的日子，除了不斷打噴嚏和鼻水直流，你也可能感覺耳道堵塞。當耳道堵塞時，耳朵內或會感到脹悶、疼痛不適，或是聽力下降的情況。 事實上，耳道堵塞可以有很多不同原因，包括耳咽管阻塞、坐飛機、耳垢太多等，下文將會解釋各種耳道堵塞的情況，以及紓緩方法。

感冒、鼻敏感、流感、鼻竇炎等有機會引發耳部感染，造成耳咽管阻塞。（影片截圖）

耳鼻喉科何的煒醫生指，耳道堵塞的原因主要是與耳朵或鼻子有關，包括耳垢多、耳部感染、氣壓改變（如坐飛機）、感冒、鼻敏感等，嚴重者更可能是因為患鼻咽癌或突發性失聰所致。

耳道堵塞的原因：（按圖了解）

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1.【耳咽管阻塞】

耳咽管阻塞是造成耳道堵塞的一種可能原因。耳咽管是連通中耳和鼻咽的管道，用作維持鼓膜內外氣壓的平衡，以及有引流作用，把鼓室中的分泌物排出。

但是，在一些感染情況下，阻礙了耳咽管的正常開放和關閉，分泌物和粘液不會從喉嚨流下來，導致鼻咽分泌物反流至中耳，例如感冒、鼻敏感、流感、鼻竇炎等。由感染或過敏引起的其他阻塞症狀包括：流鼻涕、咳嗽、打噴嚏、咽喉痛。

此外，游泳也會引發耳部感染。在泳池或沙灘游泳後，耳朵裏殘留的水會令耳垢浸泡膨脹，或可能因不潔而促進細菌或真菌的生長，造成耳部感染。耳部感染的跡象包括：耳痛、發紅、排水、發熱。

疏通耳咽管很重要，因為殘留的液體有可能令細菌或病毒感染進入中耳，引起耳部感染。

2. 【高海拔】

有些人在水肺潛水、上山或乘坐飛機時會出現暫時性的耳道阻塞，這是因為人體外部氣壓的快速變化而導致。

耳咽管負責平衡中耳的壓力，但是在高海拔地方有時難以保持平衡。結果，耳朵內外壓力不平衡引起暫時性的耳道阻塞。如果你出現高原反應，則可能還會頭痛，噁心或呼吸急促等徵狀。

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3.【耳垢】

俗稱耳屎的耳垢，是人類外耳道內部內垢腺體分泌的蠟狀物質和外耳道皮膚混合後的產物，有滋潤和保護耳道的作用。

何醫生指，一般來說，耳垢有分兩種，一種較硬，一種較油，雖然大部分人的耳垢都可以自行排出，但相較之下，較油的耳垢會比較難自行排出。當耳垢太多時，容易造成耳道阻塞，並出現耳朵疼、耳鳴、頭暈等情況。

4.【鼻咽癌或突發性失聰】

耳咽管阻塞、高海拔和耳垢問題而造成的耳道堵塞看起來都不算是很嚴重的問題。不過，出現耳道堵塞的原因，也有可能是因為有鼻咽癌或突發性失聰！

何醫生指，有些鼻咽癌患者只有出現單邊耳塞的先兆，有些亦會出現頸部淋巴核腫脹、鼻子腫痛、流鼻血，甚至是面部麻痺等徵狀。

而突發性失聰患者會在短時間內聽力突然減弱或完全喪失，另外亦有機會突然覺得暈、耳鳴及耳痛。突發性失聰最好在兩星期內治療，否則聽力或難以恢復。

如何舒緩耳道堵塞？（按圖了解）

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1.【伐氏操作（Valsalva maneuver）：針對外部氣壓快速變化】

這個簡單的技巧有助於打開耳咽管，特別有助外部氣壓快速變化而導致的耳道堵塞。

伐氏操作即是持續閉氣用力, 先深呼吸並捏住鼻子，之後閉上嘴，嘗試通過鼻子輕輕呼氣，就像用力排便，提舉重物時那樣。這應該產生足夠的壓力來疏通耳朵。耳咽管打開後，可嚼口香糖或吮吸硬糖以使其保持打開狀態。

2.【吹風機吹乾：針對游泳後耳朵殘留液體】

如游泳後耳朵殘留液體，可使用冷暖風吹風機助於吹乾耳朵中的液體，或是側著頭上下移動，令水流出來。不過，何醫生指，如耳垢已因浸水而膨脹結塊就未必可改善耳道堵塞，他建議經常游泳的人使用耳塞，防止水流入耳朵。

應否自行清理耳垢？

不少人會使用棉籤或耳挖清理耳垢，不過，何醫生並不建議大眾自行清理，「不論是用棉籤或耳挖也好，清理耳垢時難免把耳垢愈推愈入，令耳垢更難自行排出，甚至太大力挖傷耳道，造成感染。有些人使用在市面購買溶耳垢藥水，但藥水會令耳垢膨脹，如掉不出來只會令耳塞問題更嚴重。因此，如偶爾出現耳垢太多的情況，建議找耳鼻喉醫生處理。

此外，由於耳垢可以自行排出，若長期主動清理耳垢，會令耳垢自行排出的功能減弱，變相令耳垢堆積的機會增加。

何醫生提醒，如耳道阻塞情況在一至兩天內沒有改善，應盡快向耳鼻喉醫生求醫，了解事發原因。

（資料參考：healthline）

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