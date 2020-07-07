【天灸2020】天灸敷藥療法助改善鼻敏感哮喘8種病症　9類人不宜！

中醫學的理念講究「治未病」，而天灸療法亦是其中一種方式。它的特別之處是需要配合特定日子進行，在全年最炎熱「三伏天」及最寒冷的「三九天」透過穴位敷貼進行治療，做到「冬病夏治，夏病冬治」的效果，包括鼻敏感、哮喘等港人常見疾病。 註冊中醫師張婉蘭將於下文分享天灸療法的原理、效用、適合人士及其他注意事項。

張婉蘭表示，天灸可以治療多種虛寒類型的疾病，當中包括鼻敏感、哮喘、咳嗽、慢性腹瀉、容易感冒、四肢冰冷等。（資料圖片）

天灸療法是什麼？（按圖了解）

註冊中醫師張婉蘭表示，天灸療法是一種中醫的傳統療法，根據「冬病夏治，夏病冬治」原則，在全年最炎熱「三伏天」及最寒冷的「三九天」透過穴位敷貼進行治療，以一些溫熱的藥物製成藥貼，敷於穴位上，通過藥物的刺激及穴位吸收作用，以增加人體陽氣達到陰陽平衡，祛寒治病及增強抵抗力的目的。

天灸療法可治療的病症（按圖了解）

+ 5 + 4 + 3

她續指，天灸可以治療多種虛寒類型的疾病，當中包括鼻敏感、哮喘、咳嗽、慢性腹瀉、容易感冒、四肢冰冷、經痛、關節痛及增強抵抗力等，只要體質是屬於虛寒的，大都適合接受天灸療法。

天灸與其他療法不同，天灸需要配合特定的日子進行。一般來說，每年的夏至和冬至之後，就是進行天灸的日子，以達到「冬病夏治」或「值冬防變」的效果。

所謂「冷在三九，熱在三伏」。「三伏天」就是夏天中陽氣最盛的日子，而「三九天」就是冬天最陰盛的日子。中醫認為這兩個時期進行中藥敷貼療法效果最好。每年的具體日期是按照中國傳統的干支紀日法來推算的。「三九天」之天灸亦可作「三伏天」天灸的補充和延續，加強治療效果。張婉蘭表示，「三伏同三九各自只有三天，正日做效果較佳，但正日前後兩天做都沒有問題。」

2020-2021年「三伏天」及「三九天」日子（按圖了解）

2020年三伏天正日貼藥日期：

初伏：2020年7月16日（農曆五月廿六日）

中伏：2020年7月26日（農曆六月初六日）

末伏：2020年8月15日（農曆六月廿六日）

2020/2021年三九天正日貼藥日期：

初九：2020年12月21日（農曆十一月初七日）

二九：2020年12月30日（農曆十一月十六日）

三九：2021年1月8日（農曆十一月廿五日）

張婉蘭提醒，天灸療法雖然有較好的效果，但所用中藥有些為有毒之品，有些對皮膚有強烈的刺激作用，故孕婦、年老體弱、皮膚過敏等患者應慎用或禁用。在進行天灸治療前，應先諮詢中醫師。

不適合接受天灸治療的人士：（按圖了解）

+ 6 + 5 + 4

1. 感冒發燒、咽喉痛人士

2. 患惡性腫瘤人士

3. 患肺癆人士

4. 孕婦

5. 兩歲以下的嬰兒

6. 皮膚容易過敏人士

7. 體質偏熱人士

8. 更年期有潮熱汗出的婦女（陰虛內熱）

9. 其他經註冊中醫診斷後認為不適合的人士

張婉蘭指，一般而言，天灸是十分安全的。在治療之後，敷貼處一般會出現皮膚發紅，灼熱痕癢，少數求診人會感到刺痛或起小水泡。部分人會於敷貼處出現色素沉著，一般數星期至數月後會自行消退。她提醒，只要遵從醫師的叮囑，例如在治療期間戒口，如:海鮮、蝦、牛肉、鴨、鵝及煎炸食物、生冷小食、刺激、肥甘厚膩、生痰助濕的食物、避免劇烈運動等，並於建議時間內除藥，一般成年人敷約兩小時，出現不良反應的機會十分少。

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