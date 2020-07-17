【心臟病】無故心慌慌心跳200下？5症狀或心律不正易致心臟衰竭

心跳快或是心臟病症狀？不少人都經歷過驚恐時心跳快、心慌的感覺，但原來常常出現這種似是受驚的心跳，有機會是心律不正的一種——室上性心搏過速！這種心律不正主要表現是心跳快但有規模，比起心臟病，更易令人聯想起驚恐症，而事實上要分辨兩者也很不容易，以下從一宗案例出發了解室上性心搏過速的症狀及診斷方法。 撰文：心臟科專科醫生陳麒尹

不少人認為大腦是人體最神秘的器官，但其實心臟同樣高深難測，它的跳動既自有一套電流系統，但也受外在因素影響，情緒就是其中之一。驚恐時會心跳、心慌絕非錯覺，但經常心慌其實也可能是病理性心律不正？

其實，無論醫生還是病人，要準確地分辨出是情緒問題或病理性心律不正也是相當困難，以下分享一則個案，正是我為一位整日「心亂如麻」的病人找出心慌原因的經過。

心臟的跳動既自有一套電流系統，但也受外在因素影響，情緒就是其中之一，就像人在驚恐時會心跳、心慌。（Giulia Bertelli/unsplash）

「醫生，我覺得我應該很快就會心臟病發⋯⋯」病人李先生幽幽的說，他是一位快將五十歲的電影界從業員，除了吸煙外，身體狀況一直安好。

看韓劇看到極心慌？

「我近來一到晚上就會感覺心口被針拮般刺痛，偶然還會有極心慌的感覺，實在是非常困擾！」說到這裏，他自言又感到了一陣心慌，我於是追問：「通常在這些心慌丶心痛發生的時候，你在做什麼？」

「我和太太一直在追韓劇，那套關於夫妻的⋯⋯某些情節⋯⋯例如丈夫被發現了身上有條陌生的長頭髮⋯⋯我的兩部手機都改了新密碼，也應安全的⋯⋯」他喃喃自語。「唉，我又要心亂跳了，我一定有心臟病！」

看電視劇時過分投入，甚至對號入座，使情緒起伏太大，都有可能影響心臟？（JTBC《夫妻的世界》劇照）

驚恐源於心律不正！

看電影或劇集是不少人最大的娛樂，難免有時會過分代入角色，甚至對號入座，使情緒起伏太大，真有可能會嚇死自己！雖然他並不是典型心絞痛患者，但我都先安排他做冠狀動脈電腦掃描，他的心血管如預期般並沒阻塞，說明症狀並非源於心臟缺血，於是再安排他進行七天的心律監測，才終於找出病因，與劇集其實無關！

李先生一到診症室便搶着説：「醫生，上周做的心電圖監測有GPS定位追踪嗎？我非常擔心，過去一周差不多每天都有突然心慌丶心跳！」我於是告訴他：「心律監測沒有追踪你的行徑，但就心律監測確切檢測到你患有室上性心搏過速。」

了解更多關於室上性心搏過速：（按圖）

+ 8 + 7 + 6

室上性心搏過速是心律不正的一種，特徵是經常心跳加快，嚴重可達心跳每分鐘150至200次（正常為60至100次），李先生的情況更是七天內發生了18次這種情況，以下是部分常見症狀：

- 不尋常地感覺心跳急速或異常大力，而且是快而有規律，甚至能清晰地把心律情況像「拍子機」般用手指頭在桌上拍出 - 頭暈丶頭輕輕 - 疲倦乏力 - 氣促 - 胸悶

易誤當驚恐症、焦慮症

室上性心搏過速的症狀在患者受刺激（如驚嚇）時會更易發作，故不時會被誤當成驚恐症。而事實上，不少患者都像李先生般被心慌症狀困擾至常覺有死亡風險、疑神疑鬼，導致壓力過大，加強了情緒上的焦慮，又有機會反過來影響病情。

單憑觀察，的確很難分辨是情緒問題抑或心臟問題，但一般來說，正常心臟都可在能受刺激（如酒精、驚嚇）時出現輕微心悸、心跳快，但就很少持續半小時以上，且不會造成心跳混亂，而室上性心搏過速卻是平時無故都會發作。

室上性心搏過速患者常受症狀困擾而疑神疑鬼，導致壓力過大，加強了情緒上的焦慮。（Tom Pumford/unsplash）

室上性心搏過速可致心臟衰竭

室上性心搏過速主要是由於心臟內部多了一些額外的電線或導電細胞，令心房心室的電流循環加快，難以查找成因，但如果持續不處理，有可能會影響心臟肌肉泵血的能力，長遠或發展成心臟衰竭，致命風險雖不高，但就會大大影響日常生活，而如果本身併有其他心血管問題如冠心病，更有機會導致心臟缺血，甚至心肌梗塞。

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要診斷室上性心搏過速，最準確就是在心跳異常時馬上用心電圖做紀錄，但大部分患者在發作時也來不及求診，故能在初次發病就能夠成功確診的機會不大，但市面上也開始出現可隨身攜帶的紀錄心電圖裝置可幫助監測。至於治療方面，主要有藥物治療或消融手術根治兩種手法，一般都是因應病情的嚴重性來決定。

所以，如果發現小小事都令自己心跳持續加速，其實未必是性格「驚青」，而是室上性心搏過速，情況持續就可能要考慮求醫了！

心臟科專科醫生陳麒尹（撰稿人授權提供）

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心臟病食素好？（01製圖）