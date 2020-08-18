【家居消毒】砧板糞便菌多坐廁200%！家居10大含菌黑點唔只百潔布

新冠肺炎疫情仍未緩和，不少人在家工作或在家抗疫。不過原來在家中抗疫，也要小心日常接觸的東西，否則分分鐘病從口入！德國有研究發現，百潔布含菌量極高，種類甚至達到362種，比廁所更髒！除了百潔布，究竟家中還有哪些地方是細菌的溫床，而又被我們忽略呢？

消毒，不僅日常外出時需要，在家也不能鬆懈！家中不同角落的含菌量，可能癲覆你的想像，或比廁所更髒？日常又應如何正確清潔喔？（按圖）：

+ 37 + 36 + 35

1）百潔布

刊登在Scientific Reports，的一項德國研究發現廚房的百潔布含菌量極高，種類甚至達到362種！

德國富特旺根大學（Furtwangen University）的研究團隊，從不同家庭中，找了14塊不同的百潔布作測試，結果發現有362種不同的細菌，當中包括沙門氏菌、大腸桿菌等常見細菌。

研究同時發現，百潔布每平方厘米的含菌量更達到450億，比廁所更髒！可見，日常必定接觸到的百潔布是細菌黑點，原來廚房含有的微生物，例如細菌，分分鐘比廁所更多，癲覆了大家平日的認知！

根據美國亞利桑那大學公共衞生、環境科學和免疫學教授、微生物學家Charles Gerba的調查指，在數百個家庭收集海綿樣本後，發現有15%海綿更藏有沙門氏菌，所以定期清潔是必須的！（按圖）：

+ 7 + 6 + 5

• 浸泡清潔劑 • 具備多個百潔布 • 用後要即晾乾 • 每1－2個月更換

相關文章：【入廚貼士】百潔布內藏362種細菌 消毒除臭保養百潔布5大貼士

2）砧板

日常用作處理食物的砧板，含菌量比坐廁更為驚人。《Daily Mail》報道指出，早前的研究發現，砧板平均的糞便細菌（faecal bacteria）約高於坐廁200%。加上，處理生肉及未清洗的蔬菜，都容易將大腸桿菌傳播到砧板上。

報道同時引述食物衛生專家Dr Lisa Ackerley，指在家居物品中，由於未有正確清潔砧板，令砧板變成細菌藏身的地方。那麼應如何清潔及保養砧板呢？（按圖）：

+ 10 + 9 + 8

• 用白醋或檸檬塗抹，自然曬乾

• 不能使用洗潔精

• 豎放於通風處

• 清潔完後切勿平放於桌面上

• 使用食油保養

相關文章：【砧板清潔】藏菌量爆標！用洗潔精係大忌？3大防霉保養Tips

3）廚房鋅盆

廚房鋅盆在2011年被《NSF International》評為含菌量最多的第二位。當中接近一半的鋅盆都發現含有大腸桿菌群（coliform），也代表有潛在糞便污染的風險。另外，27%的鋅盆含酵母（yeast）及霉菌。

NSF International建議：應使用消毒清潔劑，清洗鋅盤的底部和四邊；也要每星期清洗濾網。

4）牙刷架

正所謂病從口入，牙刷架或是你忽略的其中一個地方，其含菌量亦比坐廁高。

牙刷架每平方厘米的含量菌，比坐廁更高。（Unsplash / jannerboy62）

在同一份《NSF International》研究中，發現牙刷架每平方厘米的含菌量，比坐廁更高。同時也發現，超過四分之一的牙刷架含有大腸桿菌群，64%有酵母及霉菌，而14%含金黃葡萄球菌（Staphylococcus aureus）。

建議：每星期，或每2星期，使用熱水和肥皂清洗牙刷架，並在清洗牙刷架後，使用消毒濕紙巾擦拭。

5）爐灶旋鈕

留在家中抗疫，不少人會在家煮食，而爐灶的旋鈕就是必定要接觸的地方。2011年的測試中發現，有14%的爐灶旋鈕含大腸桿菌群、27%有酵母及霉菌，而5%含金黃葡萄球菌。

其實這個結果並不令人意外，在烹調食物的過程中，十分容易會接觸到生肉，然後未有正確洗手，就接觸爐灶旋鈕，調校火力。

下次清潔時，記得一併清潔爐灶旋鈕！

6）咖啡機

咖啡機下的玻璃壺，被發現過半都含酵母及霉菌。而差不多十分之一，被驗出含大腸桿菌群。 NSF International建議，每次使用咖啡機後，要仔細清洗咖啡機可拆除的部分，並至少每個月根據產品指引清洗咖啡機內部1次。

7）枕頭

枕頭必定是每個人每日都要接觸到的物品，不過枕頭提供了一個潮濕又溫暖的環境，令塵蟎容易滋生。而塵蟎的糞便，含有蛋白質，會令對塵蟎敏感的人，出現更嚴重的徵狀。

枕頭容易滋生塵蟎。（Unsplash / rhemakallianpur）

建議：定期清洗枕頭，並更換枕頭套，以免令枕頭成為塵蟎的溫床。

8）雪櫃蔬菜櫃

除了生肉和雞蛋容易造成食物中毒外，其實蔬果，尤其是生食的蔬果，也有機會布滿細菌，進食後容易引致不適。

CDC指出，蔬果可被大腸桿菌（E. Coli）、 李斯特菌（Listeria）、沙門氏菌（Salmonella）、 諾如病毒（Norovirus），以及環孢子蟲（parasite cyclospora）所污染。《NSF International》2013年的研究發現，5%的蔬菜櫃含沙門氏菌，5%含李斯特菌。另外，高達95%長出酵母及霉菌。

建議：應每月定期清洗雪櫃中的蔬菜櫃。

9）開罐器

抗疫期間，為了減少外出，可能大家都會購買罐頭食物。要打開罐頭，你或需要觸摸另一個細菌黑點－「開罐器」。

2013年的研究發現，10%的開罐器含沙門氏菌，而20%則含有酵母及霉菌。建議每次使用後，使用熱的肥皂水清洗，並徹底晾乾，以免污染食物。

10）膠鑊鏟

烹飪幾乎一定要使用的鑊鏟，即使經常清洗，原來都是細菌的溫床。2013年測試發現，10%的膠鑊鏟含大腸桿菌，而35%更有酵母及霉菌。

建議：每次清洗後，要徹底晾乾。

（資料來源：Insider、Daily Mail、Scientific Reports、《NSF International》、《NSF International》）

相關文章：【新冠肺炎】返工感染風險高過去診所？37個日常活動高危排行榜