【暈車浪】月經期間易暈車浪！靠背坐望前方4類食物紓緩動暈症

在移動或旅行中，我們經常以交通工具代步，但有的人卻會對旅程中搖晃的動作非常敏感，例如，汽車、巴士、船、飛機，甚至連摩天輪這種娛樂設施也包含在內，且身體可能會反應出不舒服的症狀，這些我們俗稱暈車或暈船等症狀，其實都是動暈症（Motion sickness）的表現。動暈症最常在需要長時間乘坐交通工具的長途旅程中發作，但事實上，只要搖晃動作夠強烈，任何人都會感到「暈」，以下舉出動暈症的原因和改善方法。 文：黎佳燊 醫學審稿： 台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

每3人就有1人會動暈

動暈症非常普遍，根據美國國家醫學圖書館（National Library of Medicine）的資料顯示，約三人中就有一人會出現該症狀，只是每個人的動暈程度可能有所不同。容易受動暈症所擾的族群包括，2至12歲的小孩、月經中的女性、孕婦、偏頭痛（Migraine）病人，以及有平衡障礙的人。關於家族遺傳的說法，目前並無相關科學佐證，因為它往往涉及多基因變化，但直系親屬的因素仍是存在的。

動暈症原因（點擊下圖看清！）

+ 2

動暈症因身體感覺衝突作怪

平衡感之所以能產生，因為它透過內耳前庭系統（Vestibular system）的協調，再反應給腦部做判斷，而在正常情況下，人的腦會整合所有的感官輸入（Sensory inputs），包括視覺、肌肉動作、觸覺壓力和身體平衡，然後再進行比較和分析。

根據美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）的資料，倘若出現感覺衝突（Sensory conflict），亦指感官與感官之間沒法達成共識，便會引發動暈症。以坐飛機為例，您的身體可以感覺到在移動，但眼睛卻不覺得在移動中，可觀察的症狀有像冒汗、噁心、嘔吐、流口水、臉色蒼白、沒食慾、打嗝、頭痛、打呵欠、睡意、暈眩和呼吸困難等等。

４個穴位紓緩暈車浪（按圖）

+ 9 + 8 + 7

相關文章：【暈車浪】腎虛脾胃弱多食肥膩嘢都有關！記實止暈4大穴+揀位貼士

坐車眼睛看遠方 咀嚼香口膠

要減輕動暈症的症狀，除了不要坐車閱讀之外，您可以將眼睛專注在不會動的東西，像是窗外的景色，或是海的地平線；並把背部貼靠在座位上；限制頭部的移動幅度；若在車上，建議選可以眺望前方的位子；在飛機上的話，盡可能挑靠窗的機翼位置。

對某些人來說，薄荷和生薑或許有助於紓緩動暈症狀，但吃前請先向專業醫生詢問身體狀況。另外，嚼香口膠、吃零食也是不錯的方法。至於咖啡和酒精，則千萬別在出發旅行前飲用，它們可能會造成身體脫水，使動暈症發作時更不適，建議多喝水和休息以減輕暈眩感。

相關文章：【頭暈】耳水不平衡定耳石移位？6個小動作耳石復位唔再頭暈暈

+ 22 + 21 + 20

延伸閱讀：

別讓旅遊不開心！注意膽固醇5招快學

旅遊享樂不過敏～備好3件事 安心啟程

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：坐車就好暈？動暈症原因和改善方法】