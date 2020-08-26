【全民檢測】自願檢測5大理由及須知　結果呈陰性可當健康碼嗎？

新冠肺炎疫情持續，確診數目截至今天（26日）已累計至4,736宗、78人死亡，當中不少屬本地個案，多宗更是源頭不明。為找出隱形患者，減低社區傳染風險，政府將於9月1日正式開展「全民檢測」的普及社區計劃，但很多人對此存有不少疑問，究竟哪些人最需要接受檢測，進行檢測有什麼需要注意？

除了咽喉或鼻腔曾經接受手術人士和6歲以下兒童外，所有持有香港身分證的市民都可以自願性質接受免費病毒檢測，本周六（29日）起接受市民預約登記。（資料圖片）

全民檢測於9月1日正式開展，除了咽喉或鼻腔有問題和6歲以下兒童外，所有香港市民都可以接受免費病毒檢測。

檢測須預先網上預約登記以及到指定地點，由具相關醫護訓練的人員採集樣本；關於全民檢測須知，可按下圖便可快速明白：

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病毒感染較高危人士：

全民檢測是自願性質，合資格便可上網登記；疫情持續情況下，大家都擔心有機會染上病毒。事實上，有幾類高危人士，一旦染疫，致死風險比一般人為高，更加應該提高警覺。

1. 長者或家有長者

若你本身是長者，或家中有長者，可能已知道疫情下，是風險最高一群。長者一旦受病毒感染，死亡率較高，綜觀各地，死亡個案亦較多是年長的患者。

本港情況亦不例外，本港自7月5日計的第三波疫情開始，86歲至90歲年齡層的死亡率最高，達26.67% ；死者的平均年齡是83.8歲，而截至8月26日，78名死者因新冠肺炎離世，大部分為長者，死者平均年齡為81歲。

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2. 自己或家人是長期病患者

長期病患者亦是感染新冠肺炎的高危群組，本身患有心臟疾病、糖尿病或肺部疾病（如慢性阻塞性肺病），一旦受感染，病發情況和死亡的風險也較高。

有專家指出，將新型冠狀病毒和病毒性肺炎（viral pneumonia）作比較，發現原先免疫系統較差的人，會出現更嚴重的影響。

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3. 經常出入人群聚集地方

新冠病毒疫情持續反覆，現時每日單日確診患者中，有四至五成都源頭不明，有些患者更沒有出現任何病徵，專家提出社區存在隱形傳播鏈。

而新冠肺炎病徵包括發燒、喉嚨痛及乾咳等，但亦有隱形病患，沒有明顯病徵，不容易察覺已感染病毒，有機會不知不覺中傳染其他人；而市民亦難察覺身邊人是否已感染病毒，若經常出人群聚集地方，風險難免較高。

4. 找出社區中隱形患者

第三波疫情爆發後，市民已自覺減少外出，有公司也實施在家工作，但仍然有不少人未能在家工作，又或者有其他原因須經常外出，或常到人群聚集地方；若擔心自己已受感染，則應接受全民檢測，若結果陰性，可落得安心，若一旦陽性，原來自己是隱形患者而不自知，也可及早接受治療。

當局連日來向多間社福機構接洽，借用社區中心作全民檢測採樣點之用。（資料圖片）

5. 全民檢測自願及免費

政府全民檢測計劃，所有持有效身份證或出生證明書（「出世紙」）的香港居民 （包括永久和非永久居民），均可自願參加，且費用全免； 市民8月29日開始，經網上預約後，便可到社區檢測中心，由受過相關醫護訓練的人員採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

現時私家醫院及指定的化驗機構均可提供病毒檢測，市民亦可自費檢驗，費用由千元至幾千不等； 換言之，全民檢測可為有需要人士提供一個免費選擇。

全民檢測注意事項：

預約方法及檢測地點？

全民檢測只接受網上預約登記。特設網頁本周六（29日）起接受市民預約登記，成功登記後會收到手機短訊確認，列有社區檢測中心名稱和參考編號。

全港18區社區檢測中心（地點稍後於政府檢測網頁公布）的開放時間皆為上午8時至晚上8時，而每天的1時半至2時半會進行清潔消毒。

何時有結果？

若檢測結果呈陰性者，將會在大約3天內收到電話短訊通知，惟有關短訊並非「健康碼」，政府亦不會發其他陰性證明；被驗到呈陽性者，則會由衞生署致電通知，並會獲安排送公院接受隔離治療。

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結果若呈陰性，會否取得健康碼？

不會。「普及計劃」及「健康碼」是兩個不同的安排。在「普及計劃」下檢測結果呈陰性的人士只會在其提供的電話收到短訊，並不會收到「健康碼」或其他證明。

結果若呈陽性，會如何處理？

結果若呈陽性，衞生署會安排有關人士入住公立醫院接受治療。此外，衞生署會安排沒有病徵的密切接觸者到檢疫中心進行檢疫，其他接觸者則進行醫學監察。

個人資料或結果會儲存多久？

如結果呈陽性，個人資料會交由衞生署及醫院管理局跟進，而其他個案的個人資料與檢測結果會於計劃完成後1個月內刪除。

所有個人資料（包括檢測樣本與檢測結果）不會傳送至境外，工作流程亦不涉及將任何個人資料提供予境外機構或人士。

（資料來源：《普及社區檢測計劃》、《衛生署》）

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