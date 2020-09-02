【糖尿病】唔痕唔痛好少理？不舉失明損8大器官中風機會高4倍！

現在許多衛生組織都大力疾呼，希望眾人注意血糖過高的情形，究竟是為什麼？很多患者剛知道罹病時，一定會有這種疑惑：「我又沒有不舒服，只是被驗到血糖高一點，但為什麼需要控制血糖呢？」今天我們就來看看，如果知道自己患有糖尿病這個慢性病卻不控制，會有怎樣的後果呢？

其實糖尿病對全身上下都會造成不好的結果，尤其血糖會影響全身上下的血管健康。當血管受損，自然就會引發各處器官的損害。

糖尿病會引發各處器官受傷（點擊下圖看清！）

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我們可以先分成大血管及小血管的傷害。

大血管傷害通常只的是冠狀動脈疾病（心肌梗塞、心臟病發）或中風。而最常見的小血管傷害包含了糖尿病腎病變、糖尿病視網膜病變、糖尿病神經病變。小血管的三種病變我們於先前文章已有約略介紹，接下來我們先來看糖尿病還會引發那些併發症。

心血管及腦血管病變

糖尿病會造成血管壁慢性發炎、受傷、血小板聚集、而導致動脈粥狀硬化，血管壁的通暢度變少，就像是高速公路全部從原本的四線道，逐漸限縮成一線道，很容易造成大塞車那樣，當動脈硬化血管變窄之後，血液的流動自然會受阻礙。

血糖過高破壞心臟的血管與神經之後，患者心臟病發的機率就大幅升高了。這樣的血管傷害可能平時都沒有症狀，患者常常是到了突然心絞痛、心肌梗塞、或中風的時候才知道原來自己的血管受傷已久或傷害已深。

因此，就統計上來看，有糖尿病的人可能在比較年輕時就心臟病發作。而一旦心臟病發作，有糖尿病問題患者死在心臟病的機率就比沒糖尿病的患者還來得大。另外，第二型糖尿病患者中風的機會不僅是一般人的兩倍到四倍，中風之後造成失智、死亡的機會也比其他沒糖尿病的中風患者來得高。假使除了患有糖尿病之外，還有高血壓、高血脂、抽煙、心臟病家族史、體重過重等其他問題，傷害會繼續累積加成。

糖尿病造成心血管病變（照護線上授權使用）

肌腱病變

高血糖對心臟、血管、腎臟造成傷害的同時，還有其他傷害也已經悄悄啟動、同時進行了！例如當糖尿病患者每走一步，或每次提起手臂，都覺得不太對勁，又痛又難以活動的時候，可能是肌腱已經因為長期高血糖而受傷了！

肌腱位在肌肉末端堅韌的結締組織，幫助肌肉附著到骨頭上。肌肉收縮時，肌腱能傳遞力量，幫忙帶動骨頭、移動位置。肌腱是由膠原纖維組成，膠原纖維是一種蛋白質，當血液中是高血糖的狀態時，糖分會附著上蛋白質，肌腱的膠原纖維當然也會高糖分纏上，肌腱型態變厚，但能承受的重量卻變少了，造成肌腱容易受傷而產生撕裂傷，患者容易因為肌腱受傷而感到疼痛，關節的活動度下降。

糖尿病影響的肌腱變厚、受傷可以分布在全身各部位，五十肩（又稱冰凍肩）、板機指、腕隧道症候群都是常見的表現！後續就算用手術修補後，還是很有機會再度裂傷或關節沾黏僵硬！

許多人都知道，想要好好控制血糖，需要從飲食、運動、藥物三方面著手。然而當肌腱關節變得又痛又僵硬，動一步痛一下的時候，患者就難以好好運動啊！所以，大家請記得，剛被診斷為糖尿病或糖尿病前期時，就要及早積極地改變生活方式，調整飲食內容，建立運動習慣，並依據醫生建議用藥物控制，才不會到後來連肌腱都受影響了，想要運動真的是會變得很困難。

糖尿病造肌腱病變（照護線上授權使用）

糖尿病足病變

除了肌腱問題之外，大家一般更常聽到的糖尿病併發症是「糖尿病足」。典型的發生經過可能是這樣的：患者已經罹患糖尿病超過十年以上，可能先注意到腳趾頭有個不算大的傷口，可能是雞眼、水泡、灰指甲、「凍甲（甲溝炎）」等造成的，沒特別理它但傷口無法自行癒合，甚至紅腫熱痛的範圍愈來愈大，最後不得已只能把切除腳趾頭。可是傷口卻仍是不見起色，繼續擴大感染範圍，明顯組織壞死，只能選擇截肢。

糖尿病足這樣非常常見的問題，其實是由兩方面進行破壞的。糖尿病會破壞周邊神經，因此患者對冷、熱、痛的感覺就愈來愈不敏感，很容易受傷，很多患者即使是腳被割到了、流血了、或有些小傷口，卻仍不知道，很容易放到傷口狀況惡化及感染才發覺。另外，糖尿病造成血管狀況不好的話，傷口癒合就會變慢，引發傷口變成潰瘍及壞疽的機會就升高了。

糖尿病足（照護線上授權使用）

預防糖尿病足（點擊下圖看清！）

想要避免糖尿病足，記得好好控制血糖是必須的，才不會導致神經病變和血管病變。平常每天要注意檢查腳部有沒有什麼傷口，也要檢查趾甲的修剪方式，清潔時先用手肘處測量水溫，免得腳的感覺不夠敏銳，後來泡腳反造成腳的燙傷！要穿包鞋及襪子，即使在家也盡量別光腳活動。

口腔病變

最後我們要提醒糖尿病患者注意包含牙齦、牙齒、舌頭等部位的口腔衛生。口水是身體分泌物的一種，血糖高的話，口水含的糖份就高，口腔內就更容易滋生細菌與牙菌斑，引發蛀牙及口氣差。大規模的統計報告證實，糖尿病患者口腔內的傷口較難癒合，口腔感染機會增加，同時容易牙齦紅腫、流血，也更容易有牙齦退縮、牙齒搖晃、咬合改變等問題。因此糖尿病患者更要記得半年一次的口腔檢查，確定自己是否有牙周病或其他口腔問題，並及早做好防範措施。

避免糖尿病併發症（照護線上授權使用）

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：血糖控制好，併發症才會少（懶人包）】