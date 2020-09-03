【手汗多】4類體質多手汗拖手好尷尬！3大食療或用鹽水浸手5分鐘

手汗多，不只和人握手時感到尷尬，平日手也總是感覺黏黏濕濕，困擾不少人。交感神經過於活躍，可能是造成手心多汗的原因之一，而情緒緊張，也可能會令手心出汗。中醫師指原來有幾類人更易出手汗！你又是不是高危一族呢？

出手汗容易令人尷尬，更可能會出現手震的情況。（Unsplash／matreding）

除了接受手術治療外，究竟還有什麼方法，有助減少手汗呢？以下就由註冊中醫師鄧蕙盈為大家講解如何透過食療、穴位及外法，紓緩手汗多的症狀。

易出手汗4種體質

原來有4類人士較易出手汗，而伴隨的症狀也有所不同（按圖）：

+ 11 + 11 + 11

• 陽虛內寒

陽虛內寒的人，欠缺陽氣，長期的陽氣不足，令水液代謝功能失常，就會導致手心出汗。而陽虛內寒型的手汗通常以冷汗為主，伴隨手腳冰冷，疲倦乏力，頭暈眼花，心悸胸悶，胃口欠佳等。

陽虛內寒除了手心出汗外，還可能會出現胃口欠佳的情況。（Unsplash／thoughtcatalog）

日常可以選補中益氣的食材，例如北芪、黨參、淮山、茯苓、白朮、浮小麥，改善體質，健脾溫腎，有效紓緩症狀。

• 陰虛內熱

陰虛內熱的人，主要出現陰虛的症狀，例如手心發熱、體形偏瘦、口乾口苦、喜歡冷飲，大便乾秘、面色潮紅、兩眼乾澀、皮膚偏乾、耳鳴、睡眠差等。

這類人的手汗，還會伴隨手足煩熱，或見晚上出現盜汗的情況。陰虛內熱的人，日常要多食石斛、麥冬、花旗參、玉竹、糯稻根，以滋養陰氣；同時輔以清肝、去肝火，改善手汗。

• 濕熱內蘊

濕熱體質的人，在夏天時手汗情況會更加嚴重，伴隨手汗多而質黏、口氣重、水腫、易攰、腹脹、大便爛等問題，濕熱阻塞經絡，自身的新陳代謝也會受影響，令手汗問題變得更嚴重。

日常可多食冬瓜、薏米、扁豆、赤小豆、蓮子、玉米鬚、土茯苓等，清熱解毒，祛濕排尿，才能有助緩解症狀。

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• 肝旺脾虛

肝旺脾虛的人，平日容易遇上緊張或惱怒的情況容易出現手汗，更會伴隨頭痛、頭暈、胃痛、易怒、口乾口苦、眼乾、失眠夢多、喉嚨及牙齦腫痛、小便黃等。

當面對群眾，情緒緊張，工作壓力大的時候，手汗情況會加重，還可伴隨手震、腹痛、腹瀉、心煩等症狀。日常要多食五味子、烏梅、山楂、酸棗仁、菊花、夏枯草等，清泄肝火，健脾疏肝，減緩出手汗的情況。

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影響出手汗的因素

除了個別類型的人外，也有其他因素可令出手汗情況變得更嚴重：

日常工作壓力大、睡眠不足、捱夜、經常食辛辣、油膩、高糖分食物、經常飲酒、先天脾腎不足、經常受寒、久居濕地

中藥外洗

手汗多的人，可每天用熱水浸泡手5至10分鐘，可加少許鹽，改善情況。但要注意水溫，可大約保持在40-50度。除此以外，鄧醫師還介紹了3種不同外洗：

• 黃芪外洗

• 浮小麥外洗

• 麻黃根外洗

穴位按摩

除了外洗外，日常也可多按壓以下穴位，有助改善出手汗的情況 ：

• 內關穴

• 神門穴

• 合谷穴

• 勞宮穴

養生茶飲

除了外洗和穴位按摩外，鄧醫師也推介了以下3款茶飲，孕婦慎服（按圖）：

+ 7 + 7 + 7

• 麥稻茶：健脾益胃、寧心止汗

• 五味子茶：滋腎養陰、生津斂汗

• 生脈茶：健脾益氣、養陰生津

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