【月經】1個月來經2次癌症前期子宮肌瘤？12個你未必知的原因

月經問題一直困擾不少女性，除了痛經外，不規律的經期，也是另一個令人擔心的問題。一個月來經2次，可能代表身體有其他毛病，例如甲狀腺有問題、子宮肌瘤，甚至可能是患癌先兆！究竟有什麼原因導致頻繁來經？又可以作什麼檢查找出原因呢？

經期不準可能是不少女生的煩惱，但如果一個月來經多於一次，又代表什麼呢？《Women’s Health》報道就整理出一個月來經2次的12種原因（按圖）：

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1）壓力太大

壓力太大，可導致經期更頻繁，或經期不報到的問題。當你工作壓力太大，或過分擔憂，並可能睡眠不足時，控制經期和排卵的荷爾蒙，就可能無法正常運作，並對經期造成負面影響。因此當你發現自己最近壓力快將爆煲時，可做瑜伽、冥想練習或和他人傾訴，排解壓力。

2）暴肥或暴瘦

短時間暴肥或暴瘦，和運動過量都可影響刺激排卵的荷爾蒙，改變你原有的經期循環。一般當你進行極限運動，或是過輕，身體就會認為是飢荒狀態，不是懷孕的好時機；因而暫停排卵過程。另外，假如你超重的情況十分嚴重，不規律出血的情況，或許會比平時正常更多，並更頻密。

體重其實正常會有浮動，不過如果你的體重持續地下降，又不是透過其他干預行為，如節食或運動瘦下來的，就要注意了。究竟瘦多少才算是暴瘦呢？（按圖）：

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如你覺得你的體重，是造成經期不規律的原因，就要和醫生討論，找出原因。或許是有外在因素，例如服用新藥，令你體重增加。

3）甲狀腺問題

甲狀腺亢進或低下，都可導致一個月有2次月經。控制甲狀腺的荷爾蒙，都由腦下垂體及下丘腦製造及規管；而這些荷爾蒙，也正正同時控制經期和排卵，因此如甲狀腺有問題，排卵和經期就可能會受影響。

如你有甲狀腺亢進，也可能會出現體重下降、焦慮緊張、心跳快或有睡眠問題（按圖）：

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而甲狀腺低下，就可能會出現體重上升、便秘、疲勞和易覺凍（按圖）：

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你可透過驗血診斷出甲狀腺問題，一般可靠藥物治療。

4）陰道或子宮頸受感染

陰道或子宮頸受感染，例如細菌性陰道炎或滴蟲陰道炎（Trichomoniasis），都可令你在經期以外出血。很多性傳染病（STDs）除了可能出現帶有臭味、灰色、白色或綠色的分泌物、陰部痕癢或灼熱，及小便灼熱外，不會引起其他症狀。

當你出現以上問題，應盡快求醫。一般以抗生素可有效快速治癒。而性傳染病，例如滴蟲陰道炎，會增加感染HIV和其他性傳染病的風險。

5）子宮息肉或子宮肌瘤

子宮問題，例如息肉和肌瘤（fibroids），十分常見，並可能和荷爾蒙有關。子宮息肉可導致經期之間出血，尤其是在性行為時被觸碰後，更易出血。而肌瘤可導致痛楚、背痛、腹脹、貧血、性交時疼痛，以及自發性出血。

點擊下圖了解子宮肌瘤病徵：

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你可到婦產科接受超聲波檢查、子宮切片檢查或子宮鏡檢查。而荷爾蒙藥物，例如黃體素（progestins），或有助紓緩息肉的症狀，並令肌瘤收縮。有時或有需要進行手術，去除息肉或肌瘤。

6）多囊性卵巢症候群

多囊性卵巢症候群是內分泌及新陳代謝相關的疾病。根據美國國家衛生，多囊性卵巢症候群約影響8％至20％的女性。

排卵不足，或不夠頻繁，導致雌激素、孕酮，以及睾酮（testosterone）水平失衡，結果造成多囊性卵巢症候群。而其中一個症狀，就是不規律出血。除了經期不規律外，不少女性還出青較少，甚至沒有來經的症狀。

按圖看看多囊性卵巢症候群的症狀 :

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如你認為自己可能患有多囊性卵巢症候群，應求醫，並接受盆腔檢查、超聲波檢查或驗血。

7）有癌症前期或癌細胞

當在子宮或子宮頸發現癌症前期或癌細癌，可導致不規律出血。曾有研究發現，不規律的經期較易導致卵巢癌，因此及早發現十分重要。

透過超聲波、切片檢查及子宮頸抹片檢查等，都可診斷出癌症前期或癌細胞。

8）更年期前期

更年期前期（Perimenopause）或早在三十歲中期就開始，可能會令你經期變得不規律，包括經期比平日來得更頻密，或經量更多；並可能伴隨潮熱、盜汗、陰道乾燥 ，以及睡眠問題。

接受荷爾蒙替代療法（Hormone replacement therapy），令雌激素水平上升，或有助你紓緩出現的症狀，以及減低和更年期有關的骨質流失。

9）子宮內膜異位症

子宮內膜異位症是指，本應在於子宮內的內膜組織，在子宮外的其他地方生長。這代表每個月脫落更多組織，令你的經期變得更頻繁，以及經量更多。此外，也可能出現痛經、噁心、疲勞及性交疼痛等的症狀。

子宮內膜異位症患者除了經期變頻繁、經量更多；也可能出現痛經、噁心、疲勞等症狀。（Unsplash／goldcircuits）

如你出現類似的症狀，應盡早求醫，並接受超聲波檢查、盆腔檢查、磁共振成像(MRI) 或切片檢查。假如發現子宮內膜異位症是造成經期不規律的原因，或許會被處方避孕藥，或其他荷爾蒙療法，以紓緩痛楚，以及減慢子宮內膜組織生長。

10）忘記服用避孕藥

忘記服用避孕藥，或忘記注射避孕針（Depo-provera），可導致不規律的出血。當你沒有成功避孕時，就會打亂荷爾蒙，導致出血；不過這種出血並不是十分嚴重。

當你根據指引，重新服用避孕藥後，出血問題就會慢慢減少。不過就要緊記，在下一次月經來臨前，採取另一種避孕措施。

11）懷孕

很多人都知道，懷孕後一般不會有月經；不過，其實仍有部分孕婦會不規則出血；尤其是孕期的首3個月，可能是由於運動強度太大、性行為或是息肉（polyps）。息肉可長在子宮或子宮頸內，並導致自發性的出血。

另一個較罕見出血原因，則是子宮外孕（ectopic pregnancies），可導致懷孕早期不規則出血。如你在正常經期後，發現出血來得比預期早，可在預計經期之後一星期，進行驗孕測試。子宮外孕也會顯示出驗孕陽性結果，如未有接受治療，可能會引發嚴重後果。

12）去旅行

去旅行原來都可能是造成你一個月有2次經期的原因之一！當你去旅行，可能需調時差，或捱夜，干擾了「晝夜節律」，就會影響荷爾蒙， 並觸發經期再次出現。

去旅行或需調時差及捱夜，干擾了「晝夜節律」，影響荷爾蒙， 觸發經期再次出現（Unsplash／arnelhasanovic）

如果只是偶發性的出血，應該就會自行修復。不過假如你經常捱夜，那麼不規律出血，就可能會變得日常。建議每晚最少睡6小時或以上，並在睡前避免使用手機或平板。

（資料來源：《Women’s Health》）

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