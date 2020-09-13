【瑜伽動作】偏頭痛做3招鬆筋通氣血　駱駝式犬式放鬆背肌減頭痛

健康
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相信大多數人都有過偏頭痛的經驗，雖然偏頭痛並沒有生命危險，但對生活卻會造成非常大的影響。偏頭痛是一種複雜和反覆發作的一個疾病，發作時的症狀就像脈博一樣的頻率，從後腦向右邊的太陽穴延伸，還可能伴隨著嚴重的噁心感。在台灣偏頭痛的盛行率約為9.1%，估計全台灣約有175萬人受到偏頭痛之苦。

偏頭痛發作時，除了吃止痛藥的選擇之外，你也可以做瑜伽來紓緩。根據美國頭痛醫學會的期刊報導，瑜伽能夠有效降低偏頭痛發生率。因為頭痛發生的原因通常是來自於壓力與緊張，而做瑜伽可以放鬆心情，讓身心靈更平靜，也能放鬆頭、頸部及背部的緊繃肌肉，促進大腦和身體的血液循環，進而達到紓緩頭痛的效果。

3招動作紓緩偏頭痛（點擊下圖看清！）

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1.  站姿開胸扭轉：放鬆頭部、肩頸部的緊張肌肉，暢通氣血循環。

動作：

1. 側身站在牆邊，腳與牆面距離約1個腳掌寬，腹部扭轉面向牆面。

2. 雙手放在牆上，與肩同高、距離比肩寬。

3. 吐氣時，頭慢慢向左側直到極限，停留5個呼吸。

4. 慢慢轉回側身站姿，換邊做一次。

2.  駱駝式：放鬆前頸的肌肉，同時紓緩背部，因為背部肌肉緊繃可能也是導致頭痛的原因之一。

動作：

1. 採高跪姿，膝蓋與小腿貼在瑜伽墊上，臀部與上半身呈一直線做準備。

2. 雙手向後撐在臀部上方，扶住腰部位置，手掌方向可依自身舒適程度選擇朝上或是朝下，手肘自然平放，不要向外張開。

3. 夾緊肩胛骨與臀部，上身向後仰，抬起胸口，視線看向上方。

4. 將雙手移動到腳跟上，撐住腳跟。如果頸部不會感到不適，可將頭向後仰，讓脊椎可以完全伸展，維持3-5個呼吸。

3. 前側伸展犬式：紓緩頭部與腰部的不適，讓血液循環變好，減緩頭痛的症狀。

動作：

1. 跪姿做準備動作，雙手肘貼地，與腳用力撐起身體。

2. 頸部放鬆，讓頭部自然垂下。臀部向上頂高，身體呈現倒三角形。

3. 維持3-5個呼吸，回到跪姿。

解除偏頭痛：簡單3招動作鬆筋通氣血（Heho健康授權使用）

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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