【耳穴治療】捽耳仔紓緩腰痛、關節炎3大痛症？按壓前勿漏1個步驟

經常膝痛、腰痛、手痛，但又不想吃止痛藥？可以試試按壓穴位。身體滿佈不同穴位，而耳朵的穴位更是多不勝數；平日多按壓耳穴，助你改善五臟健康，紓緩不同痛症。究竟腰痛、膝痛、腳痛、臀部痛，可按什麼耳穴？

耳穴對應五臟

耳穴真的能醫百病？耳穴如何對應五臟？以下就由註冊中醫師鄧蕙盈講解有助紓緩痛症的耳穴。

許多重要的經絡都會經過耳朵，因此當臟腑有問題時，也會從耳廓反映出來。（Unsplash／flaviajessica）

中醫認為，許多重要的經絡都會經過耳朵，因此當臟腑有問題時，也會從耳廓反映出來。而耳穴圖，就是全身的縮影，身體的所有部位，都可在耳朵上找到對應的位置。從「全息治療」的角度來看，耳朵被理解為就像一個倒轉的胎兒，因此為什麼能從耳朵找到身體所有相應的部位及臟腑。

• 手指、手腕、手臂、肩膀

五十肩、網球肘，甚至腕管綜合症都可能令你痛到難以活動雙手，或不能將手舉起。而這些痛症或需長時間，才能康復。在此段期間，可按壓耳穴，有助你紓緩痛症。

耳朵的耳舟部，對應了上肢的部位，包括手指、手腕、手臂至肩膀。按壓此區域，有助你改善和上肢相關的症狀。

▼五十肩、腕管綜合症，或日常肩痛可以按邊度？（按圖👇👇👇）：

• 臀、大腿、小腿、膝、腳

跑步時步姿錯誤、深蹲時姿勢不正確，都容易引起腳痛或膝痛。除了食止痛藥外，其實還可以按壓耳穴。對耳輪上腳部，對應下肢部分，包括大腿、小腿、膝及腳。按壓此區，可有助你改善由膝關節炎、拗柴，或足底筋膜炎所引起的痛症。

上班族在整天久坐後，加上有機會坐姿不正確，臀部可能會感到痠痛。這時就可按壓對耳輪下腳部區域，可有助紓緩臀部痛，以及坐骨神經痛。

▼腳痛要按壓耳仔邊度？（按圖👇👇👇）：

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• 腰痛

腰痛是不少人的困擾，坐姿、站姿不正確都可能是引發腰痛的原因。按壓對耳輪部就可紓緩由落枕或椎間盤突出的痛症。

▼腰痛又可按耳仔紓緩？（按圖👇👇👇）：

耳穴注意事項

• 宜先將外耳消毒 • 如耳朵受傷，或有傷口，應避免點按耳穴 • 按壓的力度不宜太大 • 不要壓損耳穴皮膚

▼同場加映：其他止痛穴位（按圖👇👇👇）：

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