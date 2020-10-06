【濕疹】熬夜食辣入秋易病發　3款湯水紓緩3類濕疹潤膚膏非人人啱

濕疹於入秋冷熱交錯期間特別容易誘發，濕疹發作，導致皮膚反覆脫皮、痕癢難忍。中醫認為濕疹可以分為3類，均與常吃生冷、煎炸和辛辣食物、情緒緊張等等有關，要紓緩濕疹，須先了解自己屬於什麼類型的濕疹，才能對症下藥，有效紓緩濕疹。 撰文：註冊中醫師潘咨遐

秋天日溫差較大，氣候時潮濕時乾燥，是濕疹容易復發的季節。部分患者已開始感到皮膚乾燥和痕癢，甚至紅腫、滲水，有些患者更在晚上感到瘙癢難忍。

據香港過敏協會表示，香港每五個人中便有一個人在不同時期患有濕疹。（septiansimon／unsplash）

吃冰皮月餅易復發

天氣之外，不當的飲食習慣亦會使濕疹復發，例如中秋期間進食發物——即海鮮、牛肉、冰皮月餅（含糯米成分）等之後，也會令皮膚瘙癢情況反覆。

久坐積聚濕氣易復發

受疫情影響，部分患者減少了不必要的外出，久坐家中令濕氣容易在體內積聚，加上生活緊張、過度疲勞或睡眠不足，容易使濕疹復發。如疫情穩定後，應多注意個人衛生，進行適量戶外運動，以便增強陽氣（免疫力）。

其實濕疹主要分為以下3個證型，因應不同證型有不同的紓緩食療：

▼3大濕疹類型（按圖了解👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

1. 濕熱浸淫

表現：發病較急、患處非常瘙癢、皮損見紅斑腫脹、灼熱、滲水或有糜爛結痂，或癢痛兼作；伴有心煩身熱、口乾

成因：多與進食煎炸和辛辣食物、情緒緊張有關

▼食療：綠豆薏仁湯（按圖了解👇👇👇）

2. 脾虛濕盛

表現：發病較緩、皮損較色暗、表面有水泡及滲液，部分皮膚乾結痂

成因：多與進食生冷食物有關

▼食療：黨參茯苓無花果瘦肉湯（按圖了解👇👇👇）

3. 血虛風燥

表現：患病時間較長，患處皮膚增厚，表面粗糙，乾燥脫屑，色暗或苔蘚樣變（

局限性皮膚增厚及粗糙，表面紋理加深或增寬）

成因：多與熬夜，氣血虛弱，或跟婦女月經不調、過度減肥或跟老人皮膚乾燥瘙癢有關

▼食療：雪梨雪耳無花果紅棗湯（按圖了解👇👇👇）

以上食療，應根據個人體質飲用，飲用前先向註冊中醫師查詢。

不是所有濕疹發作都一定要外塗潤膚膏。（andiwhiskey.unsplash）

濕疹發作必需搽潤膚膏？

濕疹發作時，大部分病人都會不停外塗凡士林等潤膚膏，以作緩解之用。但請注意，不是所有濕疹發作都一定要外塗潤膚膏。

輕微發作

可外塗一些潤膚膏，以收縮血管，達到止癢效果。

皮損呈現血水、滲液

暫時避免外塗膏狀的護膚品，應該使用水劑。為免晚上睡覺時因抓皮膚而影響皮膚癒合，應剪短手指甲，及佩戴棉手套入睡。

傷口較多

如傷口較多，出現很多混合皮損、急性滲出和慢性肥厚脫皮情況時，則建議求醫治理較為穩妥。

洗澡十分日常，但對於濕疹患者，必需謹慎選擇洗澡的水溫和沐浴乳。（Skyler King/unsplash）

▼濕疹護理貼士（按圖了解👇👇👇）

1. 戒口

若濕疹患者吃以下食物會令脾胃損傷，身體內的水液失調，不能正常運化，濕熱從內而生，易透發濕疹。

- 油膩辛辣食物，例如：煎炸食物、辣椒、咖喱等

- 生冷食物，例如：沙律等

- 避免味精和醬料成分較多的食物

2. 別過量進補

部分患者誤以為濕疹起因為身體虛弱，飲用高麗參和人參煲雞以大補氣血，但由於部分補品屬熱性之品，內熱加重有機會加劇病情。

3. 洗澡時切忌使用過熱的水

患者切忌用過熱的水洗澡，應把水溫調至攝氏40度以下，避免刺激皮膚。

4. 洗澡時避免過度使用肥皂

肥皂的鹼性強，有機會令皮膚過於乾燥，加重瘙癢。市面上有很多標榜天然的沐浴乳，但請注意是否包含防腐劑和香料成分，防腐劑和香料也會令濕疹情況加劇。

5. 洗澡後外塗適量保濕霜

濕疹發作時，應暫時避免轉用新的護膚品，應選用過往使用過的護膚品，並以天然為主，避免含香料和化學成分較重的產品。

6. 保持充足睡眠

患者也應保持充足睡眠，切忌熬夜。由於肝主疏泄和藏血，如持續睡眠不足，也會影響脾、腎功能，使濕疹復發。

除了多注意生活上的小細節，中醫會透過針灸或處方內服和外用中藥加強治療。患者們在生活上多配合，可令治療效果事半功倍！

註冊中醫師潘咨遐（受訪者授權提供）