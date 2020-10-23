【霜降養生】每年一度男士保健黃金期　把握秋冬進補好時機

在二十四節氣中，「霜降」是秋季的最後一個節氣，約為每年10月23日前後。意思是指進入深秋，天氣漸寒，冷空氣愈來愈頻密，大地產生結霜。 霜降時節，香港的平均氣溫大概為24度，天氣開始變得涼爽，愈來愈接近冬天。俗語說：「補冬不如補霜降」，以中醫養生的角度，「霜降」是進入冬季的一個過渡節氣，此時可以適當的進補，為迎接寒冷冬天做準備。

飲食調養

霜降時節做好準備，比起冬季慢慢進補，更來得事半功倍。尤其在秋末時節，是呼吸道疾病的高峰期，很多人易犯咳嗽，慢性支氣管炎容易復發或加重。

（圖片：health.udn）

在飲食上宜平補，多食粥及其他滋潤的食物。大家也可根據各自身體狀況，選擇吃生津潤燥、宣肺止咳作用的食物。另外，可搓揉迎香穴（即鼻翼兩側），可有助於預防呼吸道疾病。

迎香穴（圖片：leha）

注意保暖

秋季乾燥、日夜溫差比較大，更加要建議注意保濕及保暖。霜降一到，因天氣逐漸變冷，若身體局部保暖不當，或人體為適應寒冷的刺激而有所增加的新陳代謝等原因，會有得慢性胃病的風險、「老寒腿」等疾病的發病隨之增多。尤其是有消化道潰瘍病史的人士，要特別注意腹部的保暖及自我保養，一定要堅持醫生的指導及治療，避免服用對胃腸黏膜刺激性大的食物和藥物。

一旦受涼，容易引起痛風發作，此類患者需要注意對關節的保暖。保暖能有效防止腳關節、膝關節、腳拇指、腳踝關節等重要部位受凍，特別是手腳部位，更應該多加保護。如果這些關節處沒有做好保暖，溫度過低，很容易使得毛細血管不會持續收縮，尿酸會很容易在關節處結晶，形成痛風石。

痛風石（圖片：findglocal）

精神管理

進入深秋後，日照減少，容易使人產生悲觀的情緒，悲易傷肺，故此應該保持心境愉悅，控制情緒，這對自己的身心健康都十分重要。

男人每年的進補黃金時間？

霜降時節可謂特別是男士進補調理的最佳時機，準備滋潤地過冬天。由於氣溫逐漸降低，加上早晚的溫差較為大，容易使男性肌體能量失衡，新陳代謝紊亂。一些養生補品，如魚翅，海參，生蠔和一些高蛋白質的食物，有助準備足夠的能量以迎接冬季。但要注意，進補前宜先調理好脾胃，以及不要一次性大量進食補品，適量的進補就足夠。

生蠔（圖片：JeanLouisTosque/Pixabay）

大家要趁著霜降時節好好保養身體，把握好進補的黃金時機，為迎接寒冷冬天做好準備！