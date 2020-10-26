「霜降」到　痛風患者要留神　中醫分享秋冬調理方法

上篇文章提到霜降一到，是男女老少秋冬進補的好時機。但在中醫角度，飲食方面要怎樣實行，才能達到保健的效果。而坊間亦流傳，在霜降時節痛風最易發作，患者往往會叫苦連天。這與氣溫驟降有關係嗎？有什麼方法可以幫助止痛？

秋補勝冬補 如何進補才適當呢？

香港註冊中醫師吳盈盈醫師表示，北方的霜降季節，因氣溫保持下降，使空氣中水分凝聚，因此天氣乾燥。故此，霜降季節宜以「潤燥」、「平補」為主。

●「潤燥」：

可多食滋陰生津潤燥食物。例如：雪梨、雪耳、沙參、麥冬等。

（圖片：tonykarenkitchen）

●「平補」：

可多食健脾益氣食物。例如：懷山、蓮子、茨實、玉米等食物。

懷山，又稱作「淮山」。（圖片：harpersbazaar）

「霜降」一到，痛風易發作？

吳醫師表示，因氣溫降低比較快速，人體的血液循環也會較為緩慢，而痛風患者的關節處，多數曾經扭傷或反覆勞損引起局部血液循環不佳。所以天氣氣溫急速下降，也會引起局部氣滯血瘀的情況，引起痛風發作。

痛風（圖片：cgoutpal）

如何察覺患上痛風？

吳醫師指出，痛風病人多數身形較為肥胖，或者平時飲食偏向肥甘厚膩，一般進食「發物」，容易使局部關節紅腫發熱，例如：花菜、蝦、貝殼海鮮、牛肉等。

患者的體質通常較難改變，因此只要長期故亂進食，而且沒有戒口，就容易發作。所以痛風病人，需要從日常生活上改善，才能減低痛風發作的機會。

痛風患者應少吃海鮮。（圖片：MATCHA）

哪種人士容易得痛風？

一般患者體質帶有「痰」、「濕」、「熱」，所以患者的體質多濕熱、痰熱、氣滯、血瘀。

●濕熱的痛風患者：

容易上火，口苦、小便偏黃甚至灼熱刺痛。

●痰熱的痛風患者：

多數身形肥胖，不喜運動、大便偏爛及味臭、也會見口苦、小便偏黃。

●氣滯的痛風患者：

多數面色偏黃暗亞、不喜言語、情緒一般鬱悶、胃脹，嚴重的話，可見便秘。

●血瘀的痛風患者：

面色灰暗， 舌頭見紫色斑點、常與氣滯並見。

中醫怎樣治療痛風？

吳盈盈醫師表示，急性期可透過中藥及針灸以消除痛風症狀；代緩解期則根據體質再調整身體機能。

針灸（圖片：Chinatimes）

痛風患者在日常生活、飲食上亦有些注意事項。如適量的運動、作息定時有助強健體質；而痛風發作期間需要戒口，應避免食海鮮、牛肉、花菜等會誘發痛風的食物。平時的飲食適宜清淡，飲水要充足，同時應減少進食辛辣和煎炸食物，老火湯也盡量少飲，有助改善痛風症狀。

吳盈盈醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫生授權刊登）