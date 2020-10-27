【錢國偉病逝】胰臟癌暴瘦腹痛13大症狀　早期似胃痛五色蔬果預防

前無綫（TVB）監製錢國偉今日因胰臟癌（27/10）病逝，終年58歲。胰臟癌有「癌王」之稱，因為難發現加上死亡率高，可說是癌症中最可怕的一種。胰臟癌是本港第六大癌症殺手，不少病人到了癌症晚期才被確診，延誤醫治影響生存率。胰臟癌是否真的沒有症狀？哪些人士最高危？

錢國偉今年5月傳出患上胰臟癌，今日（27/10）病逝，終年58歲。（資料圖片）

錢國偉今年5月傳出患上胰臟癌，暴瘦近30磅，有報道指錢國偉的病情曾一度好轉，直至今天較早時間傳出情況危殆的消息，並到養和醫院接受治療，有指他要打嗎啡止痛，大部分時間神志不清。

錢國偉外，近年也有不少名人因胰臟癌離世，例如早前的美國大法官金斯伯格，還有蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）、CHANEL創意總監「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）等都死於胰臟癌！

▼錢國偉與其他名人也因胰臟癌離世（按圖了解👇👇👇）：

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胰臟癌是本港第六大癌症殺手，每年有近五百人死於此症。胰臟癌的可怕之處，是病徵較難發現，發現時已是病情嚴重，死亡率高，令人聞之色變。

胰臟的位置

胰臟癌，一般檢查很難發現。外科醫生夏威解釋，因胰臟位於後腹，被胃等器官擋住，一般的腹部超聲波未必看到異常。

胰臟的位置 （01製圖）

胰臟癌的症狀

早期胰臟癌，連醫生也難發現，它與許多癌症一樣，胰臟癌發病早期不會有明顯徵狀，無論是患者還是醫生也很容易錯過。除了定期檢查，當發現疑似病徵應及早求醫。

▼按下圖看清胰臟癌症狀👇👇👇：

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胰臟癌腫瘤出現位置：

胰頭

較初期：腫瘤壓迫或擴散至膽管導致黃疸，包括皮膚黃、眼白黃、小便茶色 較後期：癌細胞侵犯十二指腸，導致進食困難、嘔血、痾血、黑大便

胰尾

較初期：通常沒有影響其他器官，可能沒任何症狀，只隱約會有類似胃痛感覺 較後期：腫瘤影響胃部，或導致胃口差，易滯，甚至胃潰瘍，因而嘔血、黑大便

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胰臟癌高危人士

綜合醫院管理局和美國癌症協會（American Cancer Society）的資料得知，從數據上胰臟癌較常見發生在45歲以上人士身上，而且很多「中」了以下因素：

• 吸煙 • 糖尿病 • 超重 • 患慢性胰臟炎 • 有相關家族病史

不過，外科醫生夏威指，目前醫學上仍未肯定會引致胰臟癌的因素，未能確定高危族群，「與遺傳、性別、飲食等似乎沒很顯著的關係，就算是慢性胰臟炎和胰臟癌之間的因果關係其實也未成立，只是這類病人通常因慢性胰臟炎的病情，會有較高機會接受檢查，從中發現腫瘤」。由於胰臟癌難發現，死亡率又高，因此高危人士，更加需要定期檢查。

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▼胰臟癌死亡率有幾高？（按圖👇👇👇）：

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預防胰臟癌

▼預防胰臟癌，只要養成3種生活習慣，就可有助你降低患胰臟癌的風險！（按圖👇👇👇）

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