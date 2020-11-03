【麥冬茶】治乾咳降血糖8大功效　石斛川貝5款配搭痰多怕冷不宜

麥冬有助養陰潤肺、清心除煩。都市人易有失眠、便秘等問題，可適量飲用麥冬水，紓緩相關症狀。麥冬茶可搭配不同食材，例如雪梨、花旗參及川貝等，發揮不同功效，對降血糖、治乾咳亦有幫助。不過，麥冬茶也不能飲用過多，有一些事項要注意。

秋天容易皮膚乾燥、唇乾、喉嚨痛、口乾都就適合食用麥冬，助你潤燥生津，改善秋燥的症狀。以下註冊中醫師鄧蕙盈便會講解飲用麥冬茶的宜忌，以及推介不同配搭的茶飲：

▼ 麥冬有咩好？（按圖 👇👇👇）

▼ 有什麼症狀適合飲麥冬茶？（按圖 👇👇👇）

• 乾咳

乾咳人士可適量飲用麥冬茶，尤其是肺陰不足，帶有燥熱引起的乾咳痰粘。飲用麥冬茶可清熱潤燥，同時養陰；有助紓燥咳嗽及喉嚨乾涸等症狀。

• 腸燥便秘

當腸燥熱氣，就容易出現便秘，相隔三至四天才能正常排便，並伴隨口乾口苦等症狀。此時飲用麥冬茶可有助潤腸通便， 紓緩便秘症狀。

• 心煩失眠

都市人壓力大，經常捱夜，容易令虛火上升，出現心煩失眠、心悸、生痱滋等症狀。麥冬可助你養陰清心，除煩安神。

▼ 飲麥冬茶要注意？（按圖 👇👇👇）

麥冬功效多，但服用分量不宜過多。雖然生津，但同時滋膩，因此當食用分量過多時，會影響消化功能，或造成吸收不良。此外，麥冬微寒，服用過多，容易導致脾胃虛寒。每次服用最好在15-20克內。

麥冬5大茶飲

麥冬除了泡水飲外，也可以搭配不同食材，發揮不同功效。鄧醫師就為大家推介了以下5大麥冬茶飲：

▼ 容易心煩失眠，飲雙花百合麥冬茶，就可以幫你寧心安神，瞓得好啲 ！（按圖 👇👇👇）

▼ 對得電腦多，眼乾、眼痛，可以飲番杯花旗參石斛麥冬茶！ （按圖 👇👇👇）

▼ 一轉季就乾咳，可以飲川貝麥冬雪梨茶，有助你紓緩聲音嘶啞的症狀（按圖 👇👇👇）

▼ 工作壓力大、成日攰，就沖番杯黃芪麥冬茶飲！（按圖 👇👇👇）

▼ 成日便秘就要飲增液茶飲，幫你潤腸通便（按圖 👇👇👇）

以上茶飲僅供大家參考，如有任何疑慮，應先諮詢中醫師意見。

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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