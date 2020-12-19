慢性疲勞｜睡極都累睡幾小時最好？吃蕉右躺簡單4招睡得好去疲勞

你是不是明明睡眠時間充足卻無法消除疲勞？怎麼睡都睡不好？或是忙到沒時間睡足時數？睡眠是許多現代人生活的大問題，以下4個生活中輕易調整的簡單方案，能促進你的睡眠品質、助眠，讓你隔天活力百倍！

1. 睡了覺仍無法消除疲勞 7小時睡眠時間效果最好

原因︰超過8小時會減少壽命

你知道睡眠不足有可能是肥胖的原因嗎？一旦睡眠不足，「瘦蛋白」這個能抑制食慾的瘦身荷爾蒙就會減少，造成食慾變大。一般來說，睡眠時間需要7小時左右，依不同年齡與季節，最適合的睡眠時間人各有異，但最少也要必須睡到6小時；另外也有睡眠時間超過8小時會減少壽命的說法，所以最好也避免睡太多。睡眠不足是生活習慣病或抑鬱症產生的原因，必須要注意！

建議︰分段睡眠也沒問題！

有時會有無法獲得充足睡眠的時候，這時若能以分段睡眠的方式「總計睡滿7小時」，就能保持十足的健康。人類社會是在晚上睡一大覺的「單相睡眠」已是一般常識，但生活在自然界的野生動物一天之中會睡很多次覺，這樣的「多相睡眠」也是天經地義的。由此可知，我們人類若將睡眠時間分割也沒問題，重要的是睡眠品質。睡眠品質好的話，即使只小睡20分鐘，腦袋和身體的疲勞也能恢復。

▼2個穴位讓身體達到「想睡就睡」境界（點擊下圖看清！👇👇👇）

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2. 早上喝一杯牛奶 提升快眠品質

原因︰睡眠荷爾蒙「褪黑激素」的驚人效果

「睡前喝熱牛奶有助睡眠」這句話很有名，但其實早上更應該喝牛奶！因為牛奶中含有睡眠荷爾蒙「褪黑激素（Melatonin）」源頭的色胺酸（胺基酸的一種）。在早上喝的原因在於，色胺酸需花14-16小時，從血清素（神經傳導物質）轉換成褪黑激素。早上喝的話，到睡前剛好轉換成褪黑激素，即可打造出品質優良的睡眠。

建議︰早上吃納豆或香蕉

褪黑激素源頭的色胺酸除牛奶以外，也蘊含在各種食材中，譬如魚類、肉類、大豆食品、蛋、堅果、香蕉等富含蛋白質的食材，尤其在方便性與營養層面上，很推薦早上吃納豆。在早上吃這些食物，能達到和牛奶一樣的功效，有助晚上褪黑激素的生成。蛋白質不足會對睡眠造成不良影響，從白天就好好來補充吧！

褪黑激素源頭的色胺酸除牛奶以外，也蘊含在各種食材中，譬如魚類、肉類、大豆食品、蛋、堅果、香蕉等富含蛋白質的食材。（圖片來源：Unsplash@shootdelicious）

3. 晚上10點後儘早上床睡

原因︰胃裡有剩餘食物降低睡眠品質

晚餐明明吃很飽，過了晚上十點仍會有點餓，就不小心打開雪櫃覓食。這行為對減肥中的人來說會攝取到多餘熱量，應該要極力避免，況且這麼晚的時間裡吃零食也是發胖的原因。因為晚上10點到深夜兩點時段會提高食物的吸收效果，如果此時胃腸裡有剩餘的食物，就成為降低睡眠品質的原因之一，所以，深夜吃零食是絕對禁止的。

建議︰早睡能消除不安與煩躁

據說晚上會感到飢餓是因為人類本能的記憶。很久很久以前，人類仍居住在大自然中，由於夜晚可能遭天敵攻擊而感到危險與不安，這樣的記憶殘留了下來。因此，即使在今時今日，到了晚上大腦仍會本能地感受到壓力，為了使副交感神經發揮作用放鬆心情，而有「吃東西」這樣的行為。為了預防深夜吃危險的零食，不熬夜是最佳方法，過了晚上10點最好能儘早早上床睡覺。

4. 右躺姿勢睡覺 像嬰兒一樣舒適酣睡

原因︰右躺是防止打鼻鼾的熟睡姿勢

起床時若感到「總覺得懶懶的」、「沒有熟睡的感覺」，有可能是在睡眠中打鼻鼾的關係。打鼻鼾不僅會妨礙熟睡，這個壞習慣也會阻塞氣管引起睡眠呼吸中止症候群，所以必須要有因應對策。 預防打鼻鼾最好的方法是「以右躺的姿勢睡覺」。側躺的話較能確保氣管暢通，不容易打鼻鼾，睡眠時無呼吸狀態的頻率也會減少，有這問題的人請務必試看看這方法。

建議︰右躺姿勢同時助消化、減輕自律神經負擔

以右躺的姿勢睡覺比較好的原因在於，胃的位置是朝向身體右側呈弧狀。身體沿著胃的弧狀橫躺，有助於消化的流動。也能減輕對自律神經的負擔，能夠保有優質的睡眠品質。睡眠中翻身是很自然的事，半夜改變姿勢也無可奈何，但剛要睡覺時請記得刻意往右躺。活用抱枕之類的睡眠用品，更容易確保氣管的暢通。

文章摘自高寶書版，《遠離慢性疲勞！消除疲累大百科：睡眠、飲食、習慣、工作、壓力，讓你整天不累的70個妙招》一書。

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【本文獲「運動星球」授權轉載。】