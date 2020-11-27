【鼻鼾】唱歌側睡5招改善鼻鼾　睇吊鐘就知你係咪睡眠窒息症高危

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打鼾主要是因為睡覺時舌頭和軟顎等呼吸道肌肉放鬆，氣流通過時振動組織的聲音，而人在過度疲累時，喉部肌肉也較為鬆弛、造成呼吸道阻塞。因此身體愈累、肌肉愈鬆弛，打鼾也就愈大聲！可以從音頻、連續或中斷的情形來判斷嚴重程度。通常偶發性、低頻且連續的鼾聲比較沒有危險，相反地，經常性、高頻且間歇反覆出現的鼾聲危險性較高！

想知道自己是不是打鼾潛在群嗎？舌頭過於肥厚，是造成打鼾的常見原因之一，因此我們可以用一項稱為Mallampati分級標準來檢測自己打鼾的機率。

▼檢測自己打鼻鼾機率（點擊下圖看清！👇👇👇）

方法：對著鏡子張嘴伸出舌頭，檢視舌頭在口腔中所佔比例，能不能看到自己的懸雍垂（又稱小舌頭、吊鐘），依不同情況分為四個層級。

如果你幾乎看不見懸雍垂或舌頭已完全蓋住懸雍垂，就是「睡眠窒息症」（又稱睡眠呼吸中止症）的高危險群！快利用生活五招式！改善打鼾症狀吧！

1. 多唱歌：可以鍛鍊口腔以及咽喉的肌肉，改善肌肉鬆弛與打鼾情況。

2. 規律運動：提高心肺能力，減肥或維持理想體重。

3. 均衡飲食：均衡的飲食，避免發胖，也能改善。

4. 側睡／枕頭墊高：可以避免舌頭因為仰睡而阻塞喉嚨。

5. 平時多彈舌：可以強化咽喉的軟組織，改善軟組織的鬆弛情況。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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