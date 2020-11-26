羊腩煲｜健脾強腰腎助生髮？冬至前多吃失眠便秘加1樣材料去寒濕

天文台預測下周將跌至14°C，天氣一轉涼，不少人便急不及待要吃羊腩煲，暖身驅寒。不過，吃羊腩煲不能隨便吃，有中醫指出，冬至後吃羊腩煲吸收最好，若天氣仍暖和時大量進食，可引致口瘡、失眠、便秘等問題。究竟哪些人適宜吃哪些人要慎吃羊腩煲？進食時應配搭什麼可以降火解膩及加強吸收？ 撰文：健福堂中醫診所註冊中醫師廖瑾璞

冬天吃羊腩煲對身體有不少好處，如溫暖身體、健脾開胃、醒腦提神、幫助頭髮生長等。（資料圖片）

冬天「陽退陰生，木枯土休」，意思是人體陽氣在冬天潛藏於內，自然萬物閉藏，此時是休養生息的最佳時機，身體氣血運行減慢，會依靠先天之本——「腎」，此時吃補腎食物最適合，例如羊腩煲。

▼羊腩煲有咩好？幾時食最好？（按圖 👇👇👇）

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羊腩煲的好處

冬天吃羊腩煲對身體有不少好處，羊肉味甘性溫，可入脾、腎經。因羊肉味甘而不膩，性溫而不燥，有溫暖身體、健脾開胃、醒腦提神、幫助頭髮生長、保養骨質、強腎、緩減腰膝酸軟、增強體質抵禦疾病外侵，減少患上風寒等好處。

羊腩煲幾時食最啱？

雖然羊腩煲好處多多，但究竟什麼時候吃原來也有學問。立冬（11月7日）是冬天的開始，亦是自然界休養生息的始點，大自然慢慢會走向寒冬，立冬之後開始少量進食，建議半個月一次，每次食用不宜超過200克羊腩煲來補身。冬至（12月21日）之後，人體陽氣潛藏於內，是進食補益之品吸收最好的時間，如想大補，可以在冬至到農曆新年前期間進補，可一星期吃1次，每次進食約300克，功效會更為顯著。

立冬初期忌大量進食羊腩煲

立冬開始初期，忌大量進食羊腩煲，一個月不宜超過2次，因立冬之時香港氣候氣溫還沒下降，中醫講求因時因地因人而論，進補得配合天氣變化，如立冬後天氣依然炎熱就不適合進食羊腩煲。較壯健人士過早或立冬後氣溫較熱時大量進食羊腩煲，可引致口瘡、失眠、精神亢奮、發熱、大便秘結等熱證的表現。

▼羊腩煲人人啱食？（按圖 👇👇👇）

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適合吃羊腩煲的人士：

1.氣血兩虛人士：如腎虧陽痿、腹部冷痛、手腳冰冷、腰膝酸軟、臉黃瘦弱、臉色蒼白、產後體虛怕冷人士等。

2.虛或虛寒症狀人士：體虛及虛勞人士，精神差、胃口差、易疲勞、乏力、氣少；久病大病、手術及大失血後等。

進食次數及分量：立冬後每兩星期1次，冬至後每個星期1次，每人每次分量大概在300克以內。

體質較虛，如精神差、胃口差、易疲勞、乏力、氣少的人士適合進食羊腩煲補身。（GettyImages）

不適合吃羊腩煲的人士：

1.有濕熱或氣滯症狀：如胃部脹滿用手按壓情況更甚者、牙痛、口舌生瘡、牙肉腫痛、易惱怒動肝火、眼紅鼻熱、咳吐黃痰、潮熱汗黏、大便秘結、口氣大、痔瘡等，以免令症狀加重。

2.孕婦、兒童、老人：應注意量，不宜大補。

進食次數及分量：應限制每星期或半個月吃一次，每次分量100克以內。

忌食吃羊腩煲的人士：

患各種急慢性疾病人士：如感冒、肝病、高血壓、發熱類疾病、濕疹、患癌等。

亂食溫補食品，會助病邪或留邪（邪:外感或內因所產生的疾病），另外患病時脾胃失健，再加食羊腩煲會加重脾胃負擔，無力抗邪，所以一般會要求患病人士吃清淡易消化的食物為主。

蘿蔔是應節的蔬菜，性涼，具清熱解毒、幫助消化的功效，配羊腩煲吃有消積滯、化痰減膩的作用。（資料圖片）

配白蘿蔔豆腐同吃降火

羊腩煲滋味補身，又可驅寒保暖，不過其脂肪含量不低，有些羊腩煲製作時亦會加入大量油分，令羊腩煲過於油膩。如果想吃得健康一點，以及加強功效，吃羊腩煲時可配以下5種食物。

▼健康羊腩煲食材配搭（按圖 👇👇👇）

吃羊腩煲可配以下食物 :

1.小米粥：具健脾養胃功效。配羊腩煲吃可調和油膩，加強養胃和滋陰養血的作用。

2.淮山：具補脾養胃、養陰生津等功效。配羊腩煲可加強補脾養胃，固澀腎精的作用。

3.白蘿蔔：蘿蔔是應節的蔬菜，性涼，具清熱解毒、幫助消化。配羊腩煲吃有消積滯、化痰減膩的作用。

4.豆腐：豆腐中有石膏成分，具有清熱降火，生津止渴的功效，配羊腩煲吃除了味道鮮美，還可預防溫補過量而上火的作用。

其他性涼的食物：如油麥菜、菠菜、大白菜、蓮藕等。

5.少量生薑：一煲600克羊腩加兩三片生薑。生薑具溫通經絡，温暖脾胃，止嘔等功效。配羊腩煲吃可加強氣血運行，袪寒濕的作用。

▼羊腩煲忌配搭食物：（按圖 👇👇👇）

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1.酸性食物：如醋、柚子、酸性醃製食物等。易生火動血，出現口乾舌燥，流牙血，鼻血等，阻礙溫補吸收。

2.溫熱食物：如牛肉、鴨肉、龍眼肉、南瓜、韭菜等，這會增強上火，造成溫熱過度，令氣血升提過急，如自身調節不及，可誘發急性心血管疾病發生，如中風。

3.海產類食物：如魚、蝦、蟹等，海產類食物多為腥味食物，如與性質偏溫的羊腩同時進食，體內有機會積聚濕熱毒。

溫熱食物如牛肉、鴨肉等食物不宜與羊腩煲同吃，以免溫熱過度，令氣血升提過急，可誘發急性心血管疾病發生，如中風。（資料圖片/李琬瑩攝）

4.生冷食物：如雪糕、雪櫃剛取出的食物、西瓜、凍飲等，會阻礙脾胃運化，不利羊腩在脾胃中的消化。

5.大量辛辣食物：如大量辣椒、花椒、麻辣等。少量辛辣食物可溫胃，行氣血，但過量辛辣之品搭配羊腩，會溫熱過度，反致熱傷血絡和耗氣傷體液，如胃出血、痔瘡性便血等。

6.過甜油膩食物：如糖果、蛋糕、糖分過高的水果（如蘋果、提子、柿子等）、動物脂肪製食物、油炸食品等，會致脾胃消化能力下降，難以消化羊腩。

7.難消化食物: 如其他肉類、油脂性食物（如肥肉、臘腸、動物內臟）、栗子等。肉類本身較難消化，如吃羊腩煲時再同與其他難消化的食物同吃，會影響消化能力，致食積腹脹等情況。

羊腩煲不宜吃過量，立冬後每兩個星期1次，冬至後每個星期1次，每人每次份量大概在300克以內為宜。（資料圖片）

▼其他注意事項：（按圖 👇👇👇）

吃羊腩煲時最適宜配搭的飲品是清水，因為水最溫和健康，不應配搭酒精類，因會傷肝動火；濃縮果汁類會過甜傷脾腎、茶類影響吸收、碳酸類飲品傷脾腎氣血。

羊腩煲不應長時間滾住食，這會令羊腩變得更燥熱。羊腩煲滾熱後先收慢火，暖住食，稍過一陣則完全收火，避免滾乾羊腩煲的湯汁。如進食時間過長，羊腩煲攤涼了，可加火滾熱再食，不過，不停翻煮會降低溫補和營養價值，應以即煮即食為上佳。

另外，煮羊腩煲時勿用銅器用具，羊腩為高蛋白食物，以銅器烹煮時，會產生某些有毒物質，危害人體健康。

健福堂中醫診所廖瑾璞註冊中醫師（撰文者提供）

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