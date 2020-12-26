【腰痛】翹腳久坐盆骨歪斜腰酸骨痛　一張紙檢測盆骨歪4招可矯正

經常膝痛、腰痛和背痛？莫名的腰痠背痛可能是因為盆骨歪斜造成，日常一些不良姿勢都會令盆骨歪斜！TVBS節目《健康2.0》其中一集分享了一個簡單測試，可以自我檢測有否盆骨歪斜，那麼有什麼動作可以矯正盆骨？

腰痛十分困擾，要解決腰痛問題必先對症下藥，盆骨歪斜就是常見的腰痛成因之一。除了腰痠背痛，盆骨前傾更有可能令人腹部凸出，似有肚腩，影響外觀！

盆骨前傾更有可能令人腹部凸出，似有肚腩，影響外觀！（視覺中國）

自我檢測盆骨有否歪斜

台灣TVBS節目《健康2.0》中，基隆長庚醫院外科副教授江坤俊提出一個簡單檢測方法，檢測盆骨有否歪斜。

▼盆骨歪斜檢測：（按圖了解👇👇👇）

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為什麼會盆骨會歪斜？

由於盆骨連接著我們的雙腳，所以日常不良的坐姿和站姿也會影響盆骨的健康。日常生活造成盆骨歪斜的可能成因如下：

▼盆骨歪斜成因：（按圖了解👇👇👇）

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1. 久坐

久坐會使臀肌、腹肌無力，以及髂腰肌與豎脊肌長期縮短緊繃，導致盆骨前傾，出現腰痠及小腹凸的情況。

2. 三七站姿

三七站姿是指站立時雙腳一前一後，將重心側重在其中一邊腳，而身體向外擺。這種姿勢會令盆骨不平衝，重心不正，而且肌肉受力不均，容易引發腰背疼痛。嚴重時更會導致椎間盤突出，如果壓迫到脊椎周圍的神經，有機會麻痺、刺痛、無力，影響活動。

3. 翹腳

當左腳翹向右腳坐，盆骨的左側會向上傾，左腰的負擔是右腰的兩倍以上。由於翹腳坐時，身體會不自覺為平衡而傾斜，盆骨變得高低不一，長遠會令盆骨傾斜，有機會造成「長短腳」。

改善盆骨歪斜

如果自我檢測後，發現有盆骨歪斜的問題，不妨多做以下矯正盆骨運動，從源頭紓緩痛症！

▼4招運動正盆骨（按圖了解👇👇👇）

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