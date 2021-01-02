【腳痛】腳踭腫腎有事腳趾公腫痛或痛風？8種腳患暗藏疾病危機

你可能聽過一句俗話說「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，但這不一定是正確的，其實身體某些部位出現症狀，未必是該部位出了毛病，很可能是其他器官或組織的問題。以下就來介紹8個腳的不適症狀，可能是什麼原因所造成。

▼8種腳不適可能的健康問題（按圖了解👇👇👇）

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8種腳不適可能的健康問題

1. 刺痛、發麻（持續性）：糖尿病

糖尿病患非常容易發生周邊神經病變，大部分會從腳開始，慢慢往上延伸，有些人除了麻、感覺失調之外，還會出現「異感痛」，也就是輕輕的碰觸也會非常痛。

2. 傷口難癒合：糖尿病或周邊動脈疾病

糖尿病患者因為體內的血糖濃度過高，導致傷口修復能力很差，一旦發生皮膚破損，就容易發生感染、潰瘍和流膿。傷口難以癒合除了血糖控制不佳的問題，也可能是周邊動脈疾病所導致，因為血管動脈粥樣硬化閉塞，以及毛細血管微循環障礙，導致肢體末梢的血液循環變差。

3. 拇趾劇痛腫脹：痛風

痛風的起因是因為血中尿酸濃度過高，形成尿酸結晶沉積在關節處，導致發炎腫脹。發作時間通常在半夜或清晨，且在沒有扭傷或其他傷害的情況下，會覺得患部一陣劇痛、腫脹。最常好發的位置在：腳指公、腳踝、腳背等部位。

4. 運動時小腿痛：動脈粥狀硬化

行走時覺得小腿後方會痛，而且愈走愈痛，但稍微休息下疼痛就消失嗎？這有可能是下肢動脈阻塞，導致的間歇性步行疼痛。動脈阻塞多半是動脈粥狀硬化造成，因為老化或是脂肪黏著在血管內而形成斑塊，造成血管狹窄引起局部缺血變化，下肢供血不足才會讓患者行走時覺得疼痛。

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5. 腳抽筋：缺水或缺乏營養素

抽筋的原因有很多，通常是因為水分大量流失，但水分與鹽分的補充不即時，導致體液中的電解質不平衡。而缺乏某些營養素，如：鎂、鈣，也會導致抽筋發生。

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6. 腳部腫或腳踝腫：肝病、腎病、血栓、心臟衰竭

當心臟、肝臟或腎臟出現問題，導致無法正常運作，體內多餘的液體就會從血管跑到組織間隙，並流向下半身造成水腫。

7. 行走、鍛鍊時會腳痛：疲勞性骨折、骨質疏鬆

疲勞性骨折是因為反覆運動或過度訓練，沒有適度休息讓骨頭承受不了壓力，造成了結構性的小裂痕。疲勞性骨折初期，幾乎沒有自覺疼痛，仍可以從事活動或運動，但常在運動後讓患處疼痛加劇。

骨質疏鬆本身不會有什麼「明顯」的症狀，但因為骨質流失，無法支撐身體，可能會出現一些痠痛的不舒服，患者可能會當成是關節炎或姿勢不正確造成的疼痛。

8. 腳趾關節痠痛：類風濕性關節炎

類風濕性關節炎是一個自體免疫系統的疾病，因為身體的免疫系統主動去攻擊關節組織造成發炎反應，造成關節紅、腫、痛。早期的類風濕性關節炎會從小的關節開始侵犯，像是腳趾頭、手指頭的關節，再慢慢發展到膝蓋、手腕等。

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