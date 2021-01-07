嘴唇乾｜孫慧雪唇乾痕腫缺水或唇炎？唇乾3原因雪耳潤燥少吃薯片

冬天天氣乾燥，嘴唇和皮膚都容易有乾或痕癢問題。TVB藝員孫慧雪也忍不住在Instagram大呻飽受困擾：「因為開暖爐瞓太乾，個咀又痕又乾，而家腫左（咗）！但呢個厚度又啱啱好，你話做人幾矛盾！」除了開暖爐還有什麼原因導致唇乾？有什麼食物可以滋潤雙唇？

▼ 孫慧雪在社交平台帖文，指她的嘴唇又痕又乾，並變腫！但笑言滿意變腫的厚度（按圖 👇👇👇）：

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唇乾成因

有些人每當轉季便唇乾，亦有部分人一年四季嘴唇都乾燥，甚至有脫皮的情況，究竟有什麼原因會導致唇乾？

▼ 嘴唇乾裂的成因眾多，皮膚及性病專科林旭強醫生則指嘴唇乾燥常見有3大原因（按圖 👇👇👇）：

+ 3 + 3 + 3

1. 天氣乾燥

乾燥天氣「偷走」人體水分，使嘴唇的黏膜失去水分，嘴唇會變得乾燥。

2. 缺乏水分

衛生署建議成人每天水分攝取量應為6至8杯流質飲品，如清水、清茶、奶、清湯，不過實際所需水分因人而異。當飲水不足時，缺乏水分使嘴唇的黏膜容易乾燥。

3. 嘴唇發炎（唇炎）

林醫生指唇炎一般劃分為2類，包括皮膚濕疹、接觸性皮炎，均會使嘴唇乾燥。皮膚濕疹為眾所周知的皮膚疾病，可以分佈在身上任何一處，最常見於身體上的關節位置，而臉上包括嘴唇位置亦無一倖免。

至於接觸性皮炎，指接觸到的食物或物質成分對嘴唇造成刺激及過敏，例如潤唇膏當中的顏料、香料、部分防曬成分均有機會引致接觸性皮炎。

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▼ 同場加映：唇部外觀和唇色點反映身體狀況？（按圖 👇👇👇）：

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點分唇乾是飲水不足，還是嘴唇發炎？

缺乏水分：唇乾

唇炎：唇乾、紅腫、疼痛、痕癢

唇炎一般會以外用藥膏控制情況，並分類固醇及非類固醇藥膏兩種。不少人會擔心使用類固醇藥物會誘發副作用，林醫生解釋，不能將類固醇藥膏一概而論，只要在醫生診斷及監察下適當使用，副作用並不常出現。

▼至於如何護理為佳？林醫生提出了數項注意事項！唇部護理Ｑ＆Ａ（按圖👇👇👇）：

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多食滋陰潤燥食物

在中醫角度來看，黃晶晶中醫師指，嘴唇乾燥是由於身體內部開始乾涸。她解釋：「都市人因工作忙碌、飲食不定時、飲水不充足、長待有空調的室內、睡眠不足都使他們開始消耗自己的真陰，亦即脾臟陰液不足，令陰虛的症狀浮現。」

▼中醫師建議唇乾人士，可多食滋陰潤燥的食物，以及為大家推介了兩個食療（按圖了解👇👇👇）：

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黃醫師建議嘴唇乾裂，並有明顯脫皮狀況的人士，當下應先塗抹溫和的潤唇膏保濕唇部。其次，唇乾人士應勤力飲水，定時一杯以補充水分，不能因忙廢飲。另外，從飲食方面著手，應多吃滋陰潤燥的食物，並少吃辛辣、刺激及偏鹹的食物，例如辣椒、即食麵及薯片。

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