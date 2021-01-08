林建名淋巴癌病逝　淋巴腺腫大皮膚痕6大症狀哪些人士最高危？

大名娛樂老闆林建名因淋巴癌病逝，享年84歲。淋巴癌是香港「十大癌病殺手」之一，每年有超過1000宗確診新症。究竟淋巴癌有什麼症狀，哪些人士比較高危？

著名商人林建名（左）在今日（1月8日）因淋巴癌病逝，享年84歲。（資料圖片）

林建名於今天（1月8日）在養和醫院因淋巴癌病逝，人稱「林大少」的林建名，是林百欣與元配賴元芳長子，除了是大名娛樂有限公司東主，還是香港超級聯賽東方體育會會長，前廣州市天河區政協委員。除了林建名，當年武術宗師劉家良師傅也因淋巴癌離世。

▼除林建名外，還有什麼名人患淋巴癌？（按圖👇👇👇）

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淋巴癌是香港「十大癌病殺手」之一，僅次於肺癌、肝癌及大腸癌等常見癌症，每年有超過1000宗確診新症。據香港癌症資料統計中心資料顯示，2017年非霍奇金淋巴瘤共有1002個新症，400人死亡。

淋巴系統其實遍及全身，不過早期的淋巴腫瘤主要是結集在頸部附近的淋巴腺上。（Shutterstock）

淋巴在哪裡？

有些人以為「淋巴」就在頸部附近，其實它的幅蓋範圍遠不只於頸部。由淋巴管及淋巴腺所組成的網絡是佈滿全身各處，讓淋巴細胞循環至身體各個器官和組織，發揮抵抗細菌感染的功能。不過當淋巴細胞發生惡性病變時，淋巴細胞便會不斷增生和結集在淋巴腺內，形成腫瘤，並且蔓延至骨髓、肝臟和其他器官。這種原發於淋巴系統的癌病，就是淋巴瘤，而且目前並沒有預防淋巴癌的確切方式。

兩大類型淋巴腫瘤

淋巴癌（即淋巴系統內的腫瘤）種類繁多，可分為霍奇金淋巴癌和非霍奇金淋巴癌（又譯：何傑金病及非何傑金淋巴癌）兩大類，是按個別腫瘤的臨床表現和病理特徵而分類命名，當中可包括5種霍奇金氏病及30多種非霍奇金淋巴瘤，而香港以後者的發病率較高。

▼淋巴癌的種類（按圖👇👇👇）

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霍奇金氏淋巴癌

可於任何年齡發病，但多見於青年﹝15至30歲﹞和老年人，男性患者較女性為多。霍奇金氏淋巴癌具有一定的規律模式，早期患者的腫瘤多集結於頸項的淋巴腺，然後逐步擴散至鄰近、腋下、胸腔、腹腔或較遠的淋巴腺；最後蔓延到骨髓及其他器官，步入晚期。儘管如此，早期及晚期的霍奇金氏淋巴癌對治療往往都有極良好的反應，尤其是早期的患者，八成或以上都可獲根治。

非霍奇金淋巴癌

可以歸納為慢性﹝indolent, 又譯為惰性或低度性﹞、惡性﹝aggressive﹞ 和高度惡性﹝highly aggressive﹞淋巴癌三大類。顧名思義，慢性淋巴癌是較為緩慢的腫瘤，縱使沒有治療，多數患者都可以存活5至10年，不過目前仍未有徹底根治的方法。反之，惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。此外，非霍奇金淋巴癌更可發生在淋巴系統以外的組織，如扁桃腺、胃腸道、鼻腔、 鼻咽、皮膚、骨髓和中樞神經系統等。

淋巴癌成因

醫學界至今仍未完全了解淋巴癌的成因，但近年研究報告顯示，某些風險因素會增加患淋巴癌的機會。

▼淋巴癌風險因素（按圖👇👇👇）

淋巴癌的徵狀

淋巴癌的病情可分為4個階段：

第一期：有一組淋巴結受到影響

第二期：兩或更多組淋巴結受到影響，但只在橫隔膜的左或右邊出現

第三期：橫隔膜的左右兩邊都發現有淋巴瘤

第四期：疾病擴散至淋巴結以外，例如到肝、肺或骨等位置

另外，不同種類的淋巴細胞具有不同的特性和威脅，因此，由它們衍生出來的腫瘤會有很多不同的種類和表徵。

▼淋巴癌的徵狀（按圖👇👇👇）

淋巴腺腫大是淋巴癌患者最常有的病徵，而且因為多數不會疼痛，所以在患病初期並不容易察覺。一般而言，腫大的淋巴腺多先在頸部出現，然後才擴散至腋下、腹股溝﹝即小腹與大腿之間的位置﹞，最後逐漸擴散至其他部位的淋巴腺、骨髓和其他器官。

其他常見病徵包括發燒及大量出汗（尤其是在夜晚）、食慾不振、消瘦、皮膚持續痕癢和疲倦等。若癌細胞經已擴散至骨髓並且損害做血系統時，患者可能會出現貧血、瘀腫及經常受細菌感染等現象。

可是，這些徵狀亦有機會與其他疾病的徵狀相似，未必與淋巴癌有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現時，患者應當及早求醫診治。

（資料來源：智友站、香港防癌會）

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