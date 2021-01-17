【過敏】補充8種營養素抗炎增免疫力　多吃鯖魚青椒奇異果防敏感

你知道過敏是一種身體發炎的現象嗎？過敏其實就是人體的免疫系統對於無害的物質進入體內時，產生了過度的反應所造成的慢性發炎。

慢性發炎不只是導致過敏的原因，也是釀成一切疾病的殺手，幾乎大部分的慢性病都是發炎開始的。許多科學研究已經證實了慢性發炎與許多疾病、老化、肥胖是有關的，因為慢性發炎會導致細胞分裂次數增加，提高DNA複製錯誤的可能性，除了可能損壞細胞原有的機能，也可能賦予它多餘的功能，而這些有瑕疵的細胞就可能成為致病甚至致癌的原因。

想要改善過敏症狀，你可以從8種營養素下手，這些營養素可以幫助身體對抗發炎、強化免疫系統，提升抵抗力。

▼對抗過敏就吃8營養（按圖了解👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

維他命A

功效：促進免疫系統，增強抵抗力

代表食材：南瓜、紅蘿蔔、番茄、番薯葉等

維他命C

功效：抗氧化及抗發炎

代表食材：菠菜、奇異果、白菜、番石榴、青椒等

維他命B雜

功效：製造能量，強化免疫系統功能

代表食材：蛋黃、糙米、豬肝、燕麥等

維他命E

功效：促進免疫功能，增強抵抗力

代表食材：堅果、奇異果、牛油果、椰菜花等

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+ 3 + 3 + 3

槲皮素

功效：預防及緩解過敏症狀

代表食材：提子、蔓越莓、蘋果、紅洋蔥等

益生菌

功效：改善過敏症狀，如：鼻塞、鼻子搔癢

代表食材：乳酪飲品、乳酪、納豆、味噌等

Omega-3脂肪酸

功效：減緩身體的發炎反應

代表食材：鯖魚、秋刀魚、深海魚、魚油等

蛋白質

功效：幫助身體形成各種抗體

代表食材：雞胸肉、豆類、瘦牛肉、吞拿魚等

以上僅供參考，若您對某些食物嚴重過敏，請尋求專業醫生協助，或選擇其他含有這些維生素的食物。

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