【直腸癌】便血以為痔瘡？血量顏色痛位記住3大分別唔會再搞錯！

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-01-22 11:59

62歲的周先生，從十幾年前開始就有經常便血的狀況，但他的症狀很輕微，只在衛生紙上面留有像紅豆般的血跡，所以認為自己只是得了痔瘡，沒想到在最近的體檢中，發現自己居然罹患了腸癌….

痔瘡會演變成直腸癌嗎？

痔瘡，是極為常見的直腸肛門疾病，會隨著年齡增長而增加發病率，它不會轉化為腸癌（大腸癌、乙狀結腸癌和直腸癌的統稱），但也有在一些患者身上，見到同時發生痔瘡和腸癌兩種疾病的情形。在臨床上，像周先生一樣，誤以為便血就是痔瘡而不再做進一步檢查和治療的民眾頗多，也因為痔瘡和腸癌都有便血，不容易分辨，使得潰瘍性腸炎久而久之就變成腸癌了…….

▼怎麼分辨痔瘡和腸癌？（按圖率先了解👇👇👇）

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怎麼分辨痔瘡和腸癌？

1. 便血顏色痔

瘡的便血顏色通常是鮮紅色，這是因為痔瘡的病灶為肛門附近，是病人排便時患部受糞便擠壓的出血；而腸癌的便血顏色通常是像豬肝的暗紅色，腫瘤離大腸越近，血液顏色通常越深，只有靠近肛門附近的腫瘤導致的出血，顏色才會較為鮮紅。

2. 出血量和血液濃稠度

痔瘡是因為肛門用力，導致痔瘡的靜脈血管組織的黏膜破裂而出血，出血量通常蠻大的，嚴重時會連續出血好幾天；而腸癌造成的血便，因為是糞便和腫瘤混和在一起，有點像皮膚破皮那樣，出血量不大且沒有持續現象。若病人同時罹患痔瘡和腸癌，醫師誤診為痔瘡復發的比例很高。

3. 疼痛位置

痔瘡的疼痛位置只有在肛門外；而罹患腸癌會因腫瘤堵塞腸道，而產生腹部疼痛，除非腫瘤的發生位置非常靠近肛門才會讓病人肛門不適。

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2種腸癌篩檢方法

若民眾出現持續性便血的狀況，可能是痔瘡應該儘速就醫；若懷疑是腸癌的話，建議可以做以下的兩個篩檢項目：

1. 直腸探肛檢查（Digital rectal exam, DRE）：又稱直腸指檢。直腸是與肛門相連約18公分的腸道，80%以上的直腸癌，可在直腸指診時觸及，若指檢後還是有罹癌的疑慮，建議做大腸鏡檢查。

2. 大腸鏡：大腸鏡檢查是用一個柔性內窺鏡經肛門進入整個腸道進行檢查，可以發現瘜肉和癌症，並且可以在發現瘜肉時同步予以切除，是阻止腸癌發生的重要工具。

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